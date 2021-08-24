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هل يجوز تفتيش المرأة هاتف زوجها؟.. أخصائية علم اجتماع تُجيب

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هل يجوز تفتيش المرأة هاتف زوجها؟.. أخصائية علم اجتماع تُجيب هل يجوز تفتيش المرأة هاتف زوجها؟.. أخصائية علم اجتماع تُجيب

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ردت أسما مراد، أخصائية علم الاجتماع واللايف كوتش، على سؤال «هل يجوز للمرأة أن تُفتش هاتف زوجها»؟، مشيرة إلى أنه لا فائدة من تفتيش المرأة لهاتف زوجها، فلو لا سمح الله كان زوجها يخونها فهو من الأفضل ألا تعلم لأنها ستنجرح كثيرا وستعيش في حالة كآبة وحزن وقد تتعب نفسيًا.

وأضافت «مراد»، خلال لقائها مع الإعلاميين ممدوح الشناوي ورنا عرفة، في برنامج «البيه والهانم»، المذاع على قناة «صدى البلد»، اليوم الثلاثاء، أن تفتيش المرأة لهاتف زوجها يأتي من خيال وسواس لدى المرأة؛ إلى جانب وجود مشاكل كثيرة بين الزوجين لدرجة عدم الثقة فيه، لأنه لا جدوى من ذلك حتى لو كان يخونها سينعكس على الزوجة نفسياً.

وتابعت: «على المرأة ألا تهمل زوجها تمامًا أو لا تعلم من يتصل به؛ ولكن بالتأكيد لكل شيء حدود، فعليها أن تعلم من هم أصدقائه الذين يحدثهم ومن المتصل؛ ولكن دون التثقيل عليه».

المصرى اليوم

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