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«طالبان» تعلن عودة العمل في النظام المصرفيّ الأفغانيّ غداً

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«طالبان» تعلن عودة العمل في النظام المصرفيّ الأفغانيّ غداً «طالبان» تعلن عودة العمل في النظام المصرفيّ الأفغانيّ غداً

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أعلن المتحدث باسم حركة «طالبان» ذبيح الله مجاهد، أن النظام المصرفي الأفغاني سيستأنف عمله اعتباراً من يوم غد 25 أغسطس.

وقال مجاهد إن «جميع البنوك في البلاد، بما في ذلك البنك المركزي، سوف تستأنف عملها اعتباراً من الغد. وقد قمنا بالأعمال التحضيرية المناسبة. ونحث العاملين في هذا القطاع على العودة إلى وظائفهم».

وكانت «طالبان» قد عيّنت محمد إدريس رئيساً جديداً بالإنابة للبنك المركزي في أفغانستان.

وفي وقت سابق، قال أجمل أحمدي، القائم بأعمال رئيس البنك المركزي في حكومة الرئيس أشرف غني الذي خرج من البلاد، إن «طالبان» لا يمكنها الحصول على أكثر من 0.1% من احتياطيات الدولة، لأن جزءاً كبيراً منها جمّدته الولايات المتحدة.

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