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تعقد غرفة صناعة السينما غدا اجتماعا طارئا لبحث قرار محافظة القاهرة الخاص برفع أسعار التصوير للأفلام السينمائية والإعلانات التجارية الصادر مؤخرا، حيث تم رفع سعر التصوير اليوم في الأماكن والشوارع والجراجات التابعة لمحافظة القاهرة 15 ألف جنيه مقابل التصوير في الساعة الواحدة و100 ألف جنيه في اليوم مقابل التصوير بشوارع أو أماكن تابعة للمحافظة.

قرار محافظة القاهرة

وقال المخرج شريف مندور عضو غرفة صناعة السينما، إن الغرفة تعقد في الواحدة ظهر الغد اجتماعا طارئا لبحث آثار هذا القرار الذي يصب في مزيد من ذبح لصناعة السينما.

وتابع «مندور» في تصريحات خاصة لـ «المصري اليوم» :«القرار عبث وكأن هناك من لا يريد للسينما الحياة ..الحاجة الوحيدة اللي موريانا شوارع مصر وتاريخها والهوية المصرية هي أفلام الخمسينيات والستينيات ..فكيف ستصور السينما في ظل تلك الأسعار».

وتساءل «مندور»: هل التصوير سيكون في شقق مغلقة فقط دون الشوارع ولانسجل شوارعنا في أفلامنا؟.

وأضاف: توجه الدولة شكل وتوجه الأفراد الذين يعملون تحت مظلة الدولة شكل آخر.. الرئيس عبدالفتاح السيسي منذ يومين دخل في مداخلة مع عزة مصطفى والكاتب عبدالرحيم كمال وتحدث عن تشجيع الإبداع وأن هذا هو أرخص وأهم سلاح يمكن به مواجهة تغيير الهوية ..فكيف نحارب الإبداع وتصوير الأعمال الفنية؟ ومن المقصود بالقرار؟ هل هي السينما التجارية ام الوثائقية أم الروائية ام القصيرة؟وحتى لو فيلم تجاري..أي منتج أو فيلم تجاري سيحمل على ميزانية فيلمه 100 ألف جنيه يوميا كي يصور فيلمه؟.

وأوضح «مندور»: قبل ذلك القرار منعنا من التصوير في المطار بسبب رفع أسعار التصوير..وأصبح الأمر بالكتير تصوير يومين ..فهل سنمنع من التصوير نهائيا.

وأشار شريف مندور إلى أن محافظة القاهرة لم تتواصل مع المعنيين في غرفة صناعة السينما حول تحديد أسعار التصوير بالشارع أو الأماكن التابعة للمحافظة.

وتابع: عضو السينمائيين مش هيلاقي يشتغل..مع تراجع إنتاج الأفلام..هيشتغل فين..كل دائرة بتصب وتسمع في الأخرى ..وكل قرار يؤدي إلى إن عجلة صناعة السينما تتباطئ..وباقي الدول كانت تحلم بصناعة فيلم واحد ..الآن يصنعون الأفلام ونحن نتراجع«.