«الصحة» تحذر المواطنين من «متحور دلتا»

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قال الدكتور محمد النادي، عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، إن هناك عقارًا جديدًا يتم وضعه في حالة الإصابة بفيروس كورونا، موضحًا أن هذا العقار غير متوفر إلا بإقرار من وزارة الصحة، والشخص يحصل عليه بإشراف طبيب، أو الشخص الذي يجلس لـ ساعات في المستشفى.

وأضاف عضو اللجنة العلمية لمكافحة فيروس كورونا بوزارة الصحة، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «مساء دي إم سي» المذاع على قناة دى إم سي، تقديم الإعلامي رامي رضوان، أن متحورات دلتا ليست أكثر شراسة كما يتوقع البعض، ولكن هذا المتحور يكون أكثر انتشارًا.

ولفت إلى أن الدولة تقوم بالإسراع في تطعيم الطلاب والعاملين بـ المنظومة الصحية لمواجهة فيروس كورونا ومتحوراته.

وأشار إلى أن الدولة توفر التطعيمات للجميع وهناك أماكن كثيرة والإقبال كبير من المواطنين على مراكز التطعيمات.

وأوضح أن الطالب أو الشخص الذي لم يحصل على لقاح كورونا سيكون منبوذًا وستكون هناك إجراءات ضده، وذلك لحماية من حصل على اللقاح.