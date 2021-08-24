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هيدي كرم توضح أسباب الخوف الناتجة من التربية

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هيدي كرم توضح أسباب الخوف الناتجة من التربية هيدي كرم توضح أسباب الخوف الناتجة من التربية

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استعرضت الفنانة هيدي كرم بعض أسباب الخوف الناتجة من التربية، مشيرةً إلى أن هناك عامل وراثي (جين) موجود في الغريزة وهناك أسباب تربوية تزيده وتجعله يرتفع عن معدلاته الطبيعية.

وتابعت خلال حلقة اليوم من برنامج «راجل و2ستات» الذي تقدمه الإعلامية شريهان أبوالحسن وهيدي كرم، على قناة «ON»، أن أسباب الخوف منها تجارب الطفولة والتربية الاعتمادية والتدليل الزائد وكذلك الإرهاب الزائد والحماية الزائدة والتفكك الأسري الذي يصنع أبناء لا يشعرون بالأمان، وأيضًا الصدمات النفسية التي تجعل الطفل يخاف من أمور طبيعية.

أضافت كرم أن هناك ضغوط حياتية يتعرض لها الإنسان بشكل متكرر وفي مرحلة الطفولة، وسط ضغوط المذاكرة والنجاح في البطولات والمسابقات الخاصة بالطلاب أو تلك المرحلة السنية وما شابه، ولهذا يجب دومًا وضع بدائل للأطفال.

«راجل و2ستات» برنامج اجتماعي يناقش العديد من الموضوعات التي تخص أفراد الأسرة العربية ومن تقديم الإعلامية شريهان أبوالحسن والفنانة نهال عنبر والفنانة هيدى كرم ويعرض من الأحد إلى الخميس على قناةON الساعة 4.30 مساءً.

المصرى اليوم

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