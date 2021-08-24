أحمد موسى ينفعل على الهواء: إزاي أدفع 100 ألف جنيه علشان أصور كام مشهد؟

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انفعل الإعلامي أحمد موسى على الهواء بعد إصدار اللواء خالد عبدالعال، محافظ القاهرة، قرارًا جديدًا بخصوص تصوير الإعلانات والمشاهد السينمائية في شوارع وأبنية وأنفاق وجراجات محافظة القاهرة، بمبلغ 100 ألف جنيه نظير التصوير ليوم واحد.

وقال الإعلامي أحمد موسى، خلال تقديم برنامج «على مسؤوليتي» المذاع على قناة صدى البلد، إن قرار محافظ القاهرة بتحديد 100 ألف جنيه رسوم تصوير المشاهد السينمائية والإعلانات في اليوم بالقاهرة، غير منطقي، مشيرًا إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي يدعم الفن والأعمال التي تخدم الوطن.

وأضاف أحمد موسى أن الدول المتحضرة تدعو إلى التصوير على أراضيها للترويج لمعالمها السياحية والتاريخية، أما ما يحدث الآن فيعتبر هدما للصناعة، مضيفا: «علشان أصور كام مشهد أدفع 100 ألف جنيه إزاي».

وأردف أنه إذا كان محافظ القاهرة لا يدري بهذا القرار فهذه كارثة أخرى، وينبغي عليه الانتباه إلى تلك المشكلة التي تهدد صناعة السينما المصرية التي أعلن الرئيس السيسي دعمه لها بالأمس.