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تسجيل 83 ساقط قيد بالمجان للمواطنين بمركز ومدنية نخل بوسط سيناء

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تسجيل 83 ساقط قيد بالمجان للمواطنين بمركز ومدنية نخل بوسط سيناء تسجيل 83 ساقط قيد بالمجان للمواطنين بمركز ومدنية نخل بوسط سيناء

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نفذ المجلس القومي للسكان بشمال سيناء بالتنسيق مع مجلس مدينة نخل، حملة جديدة لاستخراج الأوراق الثبوتية الرسمية للمواطنين الذين تخلفوا عن القيد في السجلات الرسمية للدولة، وذلك بحضور، نوال سالم، مدير فرع المجلس بالمحافظة، سليمان فرج، رئيس مدينة نخل.

وأكدت نوال سالم، مدير فرع المجلس القومي للسكان بشمال سيناء، أن الحملة نظمها فرع المجلس بشمال سيناء في قاعة المؤتمرات بمدينة نخل، بالتعاون مع محافظة شمال سيناء «مجلس مدينة نخل»، وقطاع الأحوال المدنية بوزارة الداخلية«السجل المدني في مدينة نخل»، ومديرية الشؤون الصحية «إدارة نخل الصحية» ومشايخ القبائل، وذلك تحت رعاية اللواء الدكتور، محمد عبدالفضيل شوشه، محافظ شمال سيناء.

وأضافت سالم، أنه خلال الحملة تم تسجيل عدد 83 ساقط قيد بالمجان كخطوة أولي من خطوات حملة استخراج الأوراق الثبوتية للمواطنين والتي يقوم بتنفيذها المجلس القومي للسكان شمال سيناء، وتخصص لها المحافظة المبالغ المالية المطلوبة.

أشارت سالم إلى أن الحملة ضمن أنشطة الخطة التنفيذية للسكان في محافظة شمال سيناء للعام الجاري، والتي تهدف إلى تحسين خصائص المواطن السيناوي، لافتة إلى أهمية استخراج سواقط قيد وشهادات الميلاد للأطفال، وذلك لحمايتهم وتأهيلهم للقيد والالتحاق بمراحل التعليم والحصول على كافة الحقوق التي كفلها الدستور والقانون.
من جانبه، أكد سليمان فرج، رئيس مركز ومدينة نخل، أنه تم تنفيذ الحملة طبقًا لتوجيهات اللواء محمد عبدالفضيل شوشة، محافظ شمال سيناء، وأن مجلس المدينة قام بتقديم كل التيسيرات الممكنة أمام لجنة سواقط القيد.

وأضاف فرج، أن الحملة تأتي في أطار مبادة السيد رئيس الجمهورية «حياة كريمة»، والتي يتم تنفيذها في مدينة نخل والقري التابعة لها، بهدف الارتقاء بالمستوى الاقتصادي والاجتماعي والبيئي للأسر في قرى المركز، وتمكينها من الحصول على كافة الخدمات الأساسية والحقوق المدنية والنهوض بمستوى المعيشة لديهم.

تسجيل عدد 83 ساقط قيد بالمجان للمواطنين بمركز ومدنية نخل
تسجيل عدد 83 ساقط قيد بالمجان للمواطنين بمركز ومدنية نخل
تسجيل عدد 83 ساقط قيد بالمجان للمواطنين بمركز ومدنية نخل
تسجيل عدد 83 ساقط قيد بالمجان للمواطنين بمركز ومدنية نخل
تسجيل عدد 83 ساقط قيد بالمجان للمواطنين بمركز ومدنية نخل
تسجيل عدد 83 ساقط قيد بالمجان للمواطنين بمركز ومدنية نخل
تسجيل عدد 83 ساقط قيد بالمجان للمواطنين بمركز ومدنية نخل
تسجيل عدد 83 ساقط قيد بالمجان للمواطنين بمركز ومدنية نخل
تسجيل عدد 83 ساقط قيد بالمجان للمواطنين بمركز ومدنية نخل
تسجيل عدد 83 ساقط قيد بالمجان للمواطنين بمركز ومدنية نخل

المصرى اليوم

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