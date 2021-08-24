أخبار عاجلة

تنفيذ "250" برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض -
الحكومة اليمنية تؤكد أن جهودها لإقناع "الحوثيين" بوصول فريق أممي إلى ناقلة صافر باءت بالفشل -
ممرضة نيوزيلندية تنقذ شابًا تعرَّض لحادث مروري بأحد شوارع الطائف -
البابا فرنسيس: أجساد النساء شاهدة على تجارب مأساوية -
جنش يوضح موقفه من الانضمام إلى الأهلي ويعتذر لـ«جعفر» -
أوباما يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك -
لبيب عن تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك: ذكاء زملكاوي -
جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل -
مع الأخضر .. سالم الدوسري يصنع الفارق في التصفيات -
"الأفضل في العالم".. شهادة وإشادة دولية بنظام التحصين في المملكة بقواعده الصارمة ودعم القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم ببني سويف

Print
إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم ببني سويف إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم ببني سويف

اشترك لتصلك أهم الأخبار

أصيب زوج وزوجته و2 من أبنائهم، الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل قبل نفق أبوصالح بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق أبوصالح بدائرة المحافظة، ووجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الأب«أسامة.م.ع» 53 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، و«عليا.ح.س» 50 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة واشتباه كسر بالضلوع، و2 من أبناءهم «سهي» 23 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«أحمد» 18 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
غرفة عمليات تنسيق القبول بجامعة الأزهر ترصد تسجيل 9 آلاف طالب في اليوم الأول

غرفة عمليات تنسيق القبول بجامعة الأزهر ترصد تسجيل 9 آلاف طالب في اليوم الأول

حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك

حسين لبيب: لم أشعر أبدًا بالمؤامرة ضد نادي الزمالك

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

هند صبري تكشف عن أصعب يوم في حياتها (التفاصيل)

هند صبري تكشف عن أصعب يوم في حياتها (التفاصيل)