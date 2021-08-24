إصابة 4 أشخاص من أسرة واحدة في تصادم ببني سويف

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أصيب زوج وزوجته و2 من أبنائهم، الثلاثاء، في حادث تصادم سيارة ملاكى مع أخرى نقل قبل نفق أبوصالح بدائرة محافظة بني سويف، وتم نقلهم إلى المستشفى.

وتلقى اللواء طارق مشهور مساعد وزير الداخلية مدير أمن بنى سويف، إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارة ملاكي مع أخرى نقل قبل نفق أبوصالح بدائرة المحافظة، ووجه بسرعة انتقال سيارات الإسعاف إلى محل الواقعة، ونقل المصابين إلى أقرب مستشفى لتلقي العلاج اللازم.

وانتقلت 3 سيارات إسعاف تابعة لمرفق بنى سويف إلى محل الواقعة وتبين أن المصابين وهم الأب«أسامة.م.ع» 53 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة، و«عليا.ح.س» 50 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة واشتباه كسر بالضلوع، و2 من أبناءهم «سهي» 23 سنة، مصابة باشتباه ما بعد الارتجاج، و«أحمد» 18 سنة، مصاباً بجروح وكدمات متفرقة وجميعهم مقيمون بمحافظة أسيوط.

وجرى نقل المصابين إلى قسم الاستقبال بمستشفى بني سويف الجامعي، لتلقي العلاج اللازم، وإجراء كافة الفحوصات الطبية، وتحرر محضر بالواقعة.