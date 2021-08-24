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الثانوية العامة.. طارق شوقي ردا على منتقدية: النظام الحالي أفضل 100 مره من السابق

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الثانوية العامة.. طارق شوقي ردا على منتقدية: النظام الحالي أفضل 100 مره من السابق الثانوية العامة.. طارق شوقي ردا على منتقدية: النظام الحالي أفضل 100 مره من السابق

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قال الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، إن هناك تأويل ومقولات غير حقيقية عن عملية التصحيح في الثانوية العامة، مضيفا أن هذا الأمر صعب علينا نظرا لحجم الجهد الكبير الذي نقدمه.

وأضاف الدكتور طارق شوقي، في مداخلة هاتفية مع الإعلامي سيد علي، مقدم برنامج «حضرة المواطن»، المذاع عبر شاشة «الحدث اليوم»، مساء اليوم الثلاثاء، أجرينا كل التغيرات في الثانوية العامة من أجل وهناك رسالة في هذا الأمر، وتحضير جبل لمستقبل جيد.،لافتا إلى أن النظام الجديد افضل ميت مرة من النظام السابق.

وأكد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، أنه نتعرض لهجوم كبير وغير مبرر لمجرد تطوير التعليم، مشير إلى أن البعض ينتقدنا على تطوير تعلم الأبناء وإخراج أجيال افضل.

المصرى اليوم

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