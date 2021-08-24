جامعة الوادي الجديد تشارك في برنامج إعداد القادة بحلوان

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شاركت جامعة الوادي الجديد، بفوج من معاوني أعضاء هيئة التدريس، في فعاليات برنامج اعداد القادة العام، والذي ينظمه معهداعداد القادة بحلوان.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، ان مشاركة الجامعة في هذه البرامج التدريبية تسهم في تنمية القدرات والمهارات والتعلم الدائم، لمعاونى أعضاء هيئة التدريس من أجل إعداد جيل جديد من القيادات الشابة ليساهموا في تحقيق التنمية المجتمعية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية مصر 2030.

من جانبه اوضح الدكتور احمد حرباوى، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب، ان الجامعة شاركت في برنامج إعداد القادة العام بمعهد إعداد القادة بحلوان للسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات خلال الفترة من 21 حتى 24 من أغسطس الجارى، والبرنامج تضمن عدد من ورش العمل والمحاضرات التثقيفية، والتى تساهم بشكل كبير في اكساب السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العديد الخبرات القيادية وتحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعارف مثل التخطيط الاستراتيجي لإدارة المؤسسات وورشة تنفيذية لكيفية إعداد القيادة.