أخبار عاجلة

تنفيذ "250" برنامج تدريب وتأهيل وتوظيف للمستفيدين من الرعاية في الرياض -
الحكومة اليمنية تؤكد أن جهودها لإقناع "الحوثيين" بوصول فريق أممي إلى ناقلة صافر باءت بالفشل -
ممرضة نيوزيلندية تنقذ شابًا تعرَّض لحادث مروري بأحد شوارع الطائف -
البابا فرنسيس: أجساد النساء شاهدة على تجارب مأساوية -
جنش يوضح موقفه من الانضمام إلى الأهلي ويعتذر لـ«جعفر» -
أوباما يوضح حقيقة رحيله عن الزمالك -
لبيب عن تعاقد الأهلي مع مدرب الزمالك: ذكاء زملكاوي -
جمارك مطار القاهرة الدولي تضبط تهريب كمية من مستحضرات التجميل -
مع الأخضر .. سالم الدوسري يصنع الفارق في التصفيات -
"الأفضل في العالم".. شهادة وإشادة دولية بنظام التحصين في المملكة بقواعده الصارمة ودعم القيادة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

جامعة الوادي الجديد تشارك في برنامج إعداد القادة بحلوان

Print
جامعة الوادي الجديد تشارك في برنامج إعداد القادة بحلوان جامعة الوادي الجديد تشارك في برنامج إعداد القادة بحلوان

اشترك لتصلك أهم الأخبار

شاركت جامعة الوادي الجديد، بفوج من معاوني أعضاء هيئة التدريس، في فعاليات برنامج اعداد القادة العام، والذي ينظمه معهداعداد القادة بحلوان.

وقال الدكتور عبدالعزيز طنطاوي، رئيس جامعة الوادي الجديد، ان مشاركة الجامعة في هذه البرامج التدريبية تسهم في تنمية القدرات والمهارات والتعلم الدائم، لمعاونى أعضاء هيئة التدريس من أجل إعداد جيل جديد من القيادات الشابة ليساهموا في تحقيق التنمية المجتمعية والتنمية المستدامة تحقيقا لرؤية 2030.

من جانبه اوضح الدكتور احمد حرباوى، نائب رئيس جامعة الوادى الجديد لشئون التعليم والطلاب، ان الجامعة شاركت في برنامج إعداد القادة العام بمعهد إعداد القادة بحلوان للسادة معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات خلال الفترة من 21 حتى 24 من أغسطس الجارى، والبرنامج تضمن عدد من ورش العمل والمحاضرات التثقيفية، والتى تساهم بشكل كبير في اكساب السادة معاوني أعضاء هيئة التدريس بالجامعات العديد الخبرات القيادية وتحقيق التنمية المهنية والذاتية وتطوير المعارف مثل التخطيط الاستراتيجي لإدارة المؤسسات وورشة تنفيذية لكيفية إعداد القيادة.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

«السياحة الدينية» تدعو السعودية لسرعة رفع مصر من قائمة الدول المحظورة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

حفل توقيع «أوضتين وسارة» في مكتبة مصر الجديدة الجمعة

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

مصر تعزي أمريكا في ضحايا إعصار آيدا: متضامنون معكم في هذا المصاب الأليم

يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021

يتراجع وينتظر بيان هام .. سعر الذهب في مصر وعالميا مساء اليوم الخميس 2 سبتمبر 2021