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صابرين : أظهر كضيفة شرف في فيلم 200 جنيه

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صابرين : أظهر كضيفة شرف في فيلم 200 جنيه صابرين : أظهر كضيفة شرف في فيلم 200 جنيه

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أعربت الفنانة صابرين عن سعادتها بمشاركتها في فيلم «200 جنيه»، الذي يدور أحداثه في إطار اجتماعي يستعرض 8 قصص مختلفة ومتنوعة، منها الكوميدي والتراجيدي.

وقالت صابرين على هامش حضور العرض الخاص للفيلم، إنها ستظهر كضيفة شرف في العمل، متمنية أن ينال إعجاب الجمهور.

وذكرت أن العمل يعد تجربة جديدة في مشوارها، وأن المشاهد التي تظهر بها ستكون مفاجأة للمشاهد.

وفيلم «200 جنيه» يضم مجموعة كوكبة من النجوم: إسعاد يونس، أحمد السقا، أحمد آدم، أحمد رزق، هاني رمزي، بيومي فؤاد، ليلى علوي، غادة عادل، أحمد السعدني، طارق عبدالعزيز، محمود حافظ، مي سليم، نيرمين زعزع، ملك قورة، نهى صالح، دينا فؤاد، محمد فراج، خالد الصاوي، وغيرهم

ويعرض للفنانة صابرين حاليًا في السينمات فيلم «الإنس والنمس»، الذي طرح قبل أيام قليلة، ويشارك في بطولته كل من: محمد هنيدي، منة شلبي، بيومي فؤاد، عمرو عبدالجليل، تأليف وإخراج شريف عرفة.

المصرى اليوم

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