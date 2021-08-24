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تخوض فرق ناشئي كرة الماء بالنادي الأهلي 2005 و2006 و2007 ثلاث مباريات ‏ودية أمام سموحة، اليوم الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة، وذلك استعدادًا لانطلاق بطولات الموسم ‏الجديد.‏

وتبدأ المباريات الودية بين الأهلي وسموحة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمرحلتي 2005 ‏و2006، فيما تقام مباراة مرحلة 2007 في تمام العاشرة مساءً.‏

وتستعد فرق كرة الماء بالنادي لانطلاقة الموسم الجديد، وتكثف الأجهزة الفنية جهودها ‏لتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا استعدادًا للبطولات الرسمية. ‏

ويقود توفيق حماد تدريب فريق 2005، ومحمد أبوسديرة مدربًا لفريق 2006، فيما يتولى ‏مصطفى صالح تدريب 2007، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد ‏بن عيسي محللًا للأداء، وأحمد أكرم إخصائي تأهيل.‏