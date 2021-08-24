اشترك في اخبار الرياضة و خليك في الملعب
تخوض فرق ناشئي كرة الماء بالنادي الأهلي 2005 و2006 و2007 ثلاث مباريات ودية أمام سموحة، اليوم الثلاثاء بمقر النادي بالجزيرة، وذلك استعدادًا لانطلاق بطولات الموسم الجديد.
وتبدأ المباريات الودية بين الأهلي وسموحة في تمام الساعة الثامنة مساءً، بمرحلتي 2005 و2006، فيما تقام مباراة مرحلة 2007 في تمام العاشرة مساءً.
وتستعد فرق كرة الماء بالنادي لانطلاقة الموسم الجديد، وتكثف الأجهزة الفنية جهودها لتجهيز اللاعبين فنيًّا وبدنيًّا استعدادًا للبطولات الرسمية.
ويقود توفيق حماد تدريب فريق 2005، ومحمد أبوسديرة مدربًا لفريق 2006، فيما يتولى مصطفى صالح تدريب 2007، وسيف ممدوح مديرًا إداريًّا، وسامح العشري إداريًّا، وخالد بن عيسي محللًا للأداء، وأحمد أكرم إخصائي تأهيل.