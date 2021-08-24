أخبار عاجلة

الأمم المتحدة عن الوضع في بنجشير: المهم منع وقوع إصابات بين المدنيين -
رئيس جامعة قناة السويس يتفقد العمل بمكتب التنسيق -
جامعة المنيا تعلن الجدول الزمني للتطعيم ضد كورونا -
جامعة قناة السويس تنظم التدريب الصيفى لطلاب كلية الصيدلة -
أشرف زكي يحصل على وسام الثقافة والفنون الفلسطيني -
خطة شاملة بجامعة قناة السويس لتطعيم جميع منتسبيها ضد كورونا -
تخفيض مجموع القبول بالثانوي العام في شمال سيناء 5 درجات -
«ازرع نخلة» مبادرة تعليم قنا في بداية العام الدراسي -
محام: المشرع سمح برفع دعوى خلع في حال عدم وثيقة زواج لهذا السبب -
آرسنال يؤكد عدم لحاق النني بلقاء الجابون -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

إيرادات الصادرات النفطية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال

Print
إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال إيرادات الصادرات النفطية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال
مقابل 27.37 مليار ريال في يونيو 2020.. والأسعار واصلت تعافيها اليوم

إيرادات الصادرات النفطية السعودية تقفز 123% خلال يونيو.. 61 مليار ريال

قفزت إيرادات صادرات النفط خلال شهر يونيو الماضي على أساس سنوي، بنسبة 123 في المائة؛ لتبلغ 61.1 مليار ريال مقابل 27.37 مليار ريال في يونيو 2020.

جاء ذلك بالتزامن مع انخفاض الأسعار خلال يونيو 2020 التي تزامنت مع تفشي جائحة كورونا، فيما تعافت الأسعار بشكل كبير خلال الشهر نفسه من العام الجاري.

واليوم واصلت النفط تعافيها خلال تعاملات الثلاثاء من أطول سلسلة خسائر يومية في 3 سنوات، وتجاوز خام "برنت" حاجز 69 دولاراً، بعد منح الولايات المتحدة الموافقة الكاملة على تقديم الجرعة المعزّزة من لقاح "فايزر" لفيروس "كورونا".

ويعلق مسؤولو الصحة في الولايات المتحدة آمالاً على أن تسهم تلك الخطوة في إقناع مزيدٍ من الأشخاص بأن اللقاح آمن وفعال؛ ما قد يسهم في خفض تفشي الفيروس واستقرار الاقتصاد.

وعلى صعيد التداولات، ارتفعت العقود الآجلة لخام "برنت" القياسي تسليم أكتوبر بنحو 0.6%، إلى 69.13 دولار للبرميل، في الساعة 09:00 صباحاً بتوقيت مكة المكرّمة.

كما زادت عقود خام "نايمكس" الأمريكي تسليم أكتوبر 0.5% عند 65.95 دولار للبرميل.

ويعلن معهد البترول الأمريكي بيانات المخزونات الأولية عن الأسبوع الماضي في وقت لاحق اليوم.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
المملكة تستضيف مبادرتي السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف مبادرتي السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

اتفاقية النقل البحري السعودية العراقية تترجم سياسة المملكة في المصلحة العامة

اتفاقية النقل البحري السعودية العراقية تترجم سياسة المملكة في المصلحة العامة

التحالف: الدفاعات السعودية تعترض مسيّرة حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط

التحالف: الدفاعات السعودية تعترض مسيّرة حوثية مفخخة باتجاه خميس مشيط