فاروق جعفر يكشف القرار النهائي بشأن رحيل المثلوثي وجمعة وعودة النقاز

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كشف فاروق جعفر، المستشار الفني لمجلس إدارة نادي الزمالك، عن القرار النهائي بشأن رحيل التونسي حمزة المثلوثي، ظهير أيمن الفريق الأول لكرة القدم بالقلعة البيضاء، في نهاية الموسم الجاري.

وقال فاروق جعفر، في تصريحات تلفزيونية: «حمزة المثلوثي مستمر مع نادي الزمالك في الموسم المقبل، ولا توجد أي نية لرحيله بعد تألقه مع الفريق بعد فترة التوقف».

وأضاف: «المثلوثي فرض نفسه على كل من كان ينتقده في الفترة الماضية، فهو كان له دورًا كبيرًا في فوز الزمالك في المباريات الماضية، بسبب كراته العرضية (القاتلة)»، مشيرا: «المثلوثي كان بعيدًا عن مستواه في بداية الموسم، لأنه لم يكن يشارك بشكل أساسي، بالاضافة إلى عدم إكتمال لياقته البدنية».

وعن التعاقد مع التونسي حمدي النقاز، ظهير ايمن الترجي قال: «قرار عودة النقاز للزمالك من عدمه سيكون قرار الفرنسي باتريس كارتيرون، المدير الفني للفريق، فهو الذي يستطيع أن يحدد إذا كان الفريق سيستفيد بخدمات النقاز والمثلوثي أم لا».

وأكمل: «أرى أن المثلوثي هو الأفضل للزمالك في تلك المرحلة بعد المستوى الذي قدمه في المباريات الأخيرة، ولكن القرار النهائي سيكون لكارتيرون، وفقا لاحتياجاته الفنية».

وعن مصير عبدالله جمعة، ظهير أيسر الفريق الأبيض، قال: «حسين لبيب، رئيس الزمالك، اجتمع مع اللاعب في الساعات الماضية، واعتقد أنه بنسبة كبيرة سيستمر مع الفريق في الموسم المقبل».