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إسرائيل تقصف مواقع لحركة حماس في غزة

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إسرائيل تقصف مواقع لحركة حماس في غزة إسرائيل تقصف مواقع لحركة حماس في غزة

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قال جيش الاحتلال الإسرائيلي في ساعة مبكرة اليوم الثلاثاء إن طائرات حربية إسرائيلية قصفت مواقع لحركة حماس في غزة ردا على إطلاق بالونات حارقة من القطاع الفلسطيني تسببت في اندلاع حرائق في جنوب إسرائيل.

ولم ترد أنباء بعد عن وقوع إصابات، وقال الجيش الإسرائيلي إن الضربات استهدفت منشأة لتصنيع الأسلحة وموقعا لإطلاق الصواريخ تابع لحركة حماس التي تدير قطاع غزة.

ومنذ أن أدت تهدئة توسطت إليها إلى وقف الحرب التي استمرت 11 يوما بين إسرائيل وحماس في مايو أيار، دأب نشطاء في غزة على إطلاق بالونات محملة بمواد حارقة تجاه إسرائيل التي ترد بشن ضربات على منشآت لحماس.

ويقول فلسطينيون إن البالونات تهدف إلى الضغط على إسرائيل لتخفيف القيود المفروضة على غزة والسماح بوصول المساعدات إلى القطاع. وقالت خدمة الإطفاء والإنقاذ الإسرائيلية إن البالونات التي أطلقت يوم الاثنين أشعلت النيران في حقول إسرائيلية على طول حدود غزة.

المصرى اليوم

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