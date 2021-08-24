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جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا ولم أجاملهما»

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جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا الزمالك ولم أجاملهما» جهاد جريشة: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي ولا ولم أجاملهما»

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أكد جهاد جريشة الحكم الدولى السابق، أنه لم يشجع أي من ناديي الأهلي والزمالك، سواء قبل احتراف مجال التحكيم أو أثناء عمله بالتحكيم.

وقال جهاد جريشة، في تصريحات تلفزيونية: «عمري في حياتي ما شجعت الأهلي والزمالك ولم أعمل لهما حساب أو أجاملهما في أي مباراة أدارتها لهما»، مضيفًا: «هناك فريق أخر أشجعه لن أفصح عنه».

وعن أسوأ مباراة له في الدورى، قال: «مباراة ومصر المقاصة التي كان بها ضربة جزاء لصالح الزمالك ولم أحتسبها، بعدما لمست الكرة يد أحمد سامي، مدافع المقاصة»، مضيفًا: «كنت أتمنى أن لا تكون تلك المباراة موجودة في تاريخي».

وأضاف: «لجنة الحكام أسندت لي إدارة مباراة ستقام اليوم الثلاثاء في بطولة الدورى إلا إنه اعتذر عنها وفضل أن تكون أخر مباراة يعتزل بعدها في البطولة العربية».

المصرى اليوم

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