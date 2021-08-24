وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط تشهدان تراث الجنوب في صيف بلدنا (صور)

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في ختام جولتها بمحافظة دمياط تابعت الدكتورة أيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط احتفالية فنية المسرح المتدرج باللسان في مدينة رأس البر وشهدتا حفلا على المسرح الروماني في الحديقة الدولية بمدينة دمياط الجديدة.

وذلك ضمن برنامج صيف بلدنا الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة في المحافظات الساحلية «دمياط، الإسكندرية، مطروح» بحضور، امل عبدالله رئيس اقليم شرق الدلتا الثقافي، الفنان احمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة وحشد ضخم من ابناء وضيوف المحافظة.

قالت عبدالدايم أن برنامج صيف بلدنا يتميز بالثراء والتنوع ويعمل على تقديم الوان ابداعية مميزة تجذب اهالى وزوار المدن الساحلية، واضافت ان الفنون الشعبية من اهم الاشكال الفنية التي تضمها الفعاليات باعتبارها احد وسائل تأصيل الشخصية والهوية المصرية من خلال تعريف الجمهور بالتراث الفلكلورى للمحافظات واشادت بمستوى العروض وحرص المسئولين عنها على تتابع الاجيال حفاظا على الموروثات الثقافية للوطن.

من جانبها ثمنت محافظ دمياط جهود الثقافة في مختلف ربوع مصر المحافظة واكدت مساندة الحركة الفكرية والفنية مشيرة ان القوى الناعمة تلعب دورا هاما في تحقيق التنمية الشاملة، واشادت بالفعاليات الابداعية التي تهدف إلى الارتقاء بالذائقة الفنية لابناء الوطن.

وكانت العروض قد تضمنت حفلا لفرقة اسوان للفنون الشعبية على المسرح المتدرج باللسان في مدينة رأس البر ضم مجموعة من الاغانى والرقصات التي تعبر عن تراث الجنوب وتفاعل معها الجمهور، وعلى المسرح الروماني في الحديقة الدولية بمدينة دمياط الجديدة قدمت فرقتى سوهاج والوادي الجديد للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات الشعبية التي تناولت اشهر العادات والتقاليد في المحافظتين.