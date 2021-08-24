أخبار عاجلة

ألمانيا تربط تمثيلها الدبلوماسي في كابول بالأمن وحقوق الإنسان -
بث مباشر .. نظام التصفيات الأفريقية وطريق الفراعنة نحو المونديال -
«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس -
المملكة تستضيف مبادرتي السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل -
هيئة الفضاء تعقد ثالث لقاءات حديث الفضاء SPACE TALK -
تظهر إسهاماتها في احتضان الحضارة.. ما أهمية الاكتشافات الأثرية الجارية بالمملكة؟ -
"الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية -
رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة -
ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابل -
«هارى كين»: سمعتى لم تتلطخ بسبب «السيتى» -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. مصر
  4. المصرى اليوم

وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط تشهدان تراث الجنوب في صيف بلدنا (صور)

Print
وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط تشهدان تراث الجنوب في صيف بلدنا (صور) وزيرة الثقافة ومحافظ دمياط تشهدان تراث الجنوب في صيف بلدنا (صور)

اشترك لتصلك أهم الأخبار

في ختام جولتها بمحافظة دمياط تابعت الدكتورة أيناس عبدالدايم وزيرة الثقافة والدكتورة منال عوض محافظ دمياط احتفالية فنية المسرح المتدرج باللسان في مدينة رأس البر وشهدتا حفلا على المسرح الروماني في الحديقة الدولية بمدينة دمياط الجديدة.

وذلك ضمن برنامج صيف بلدنا الذي تنظمه الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة الفنان هشام عطوة في المحافظات الساحلية «دمياط، الإسكندرية، مطروح» بحضور، امل عبدالله رئيس اقليم شرق الدلتا الثقافي، الفنان احمد الشافعي رئيس الادارة المركزية للشئون الفنية بالهيئة وحشد ضخم من ابناء وضيوف المحافظة.

قالت عبدالدايم أن برنامج صيف بلدنا يتميز بالثراء والتنوع ويعمل على تقديم الوان ابداعية مميزة تجذب اهالى وزوار المدن الساحلية، واضافت ان الفنون الشعبية من اهم الاشكال الفنية التي تضمها الفعاليات باعتبارها احد وسائل تأصيل الشخصية والهوية المصرية من خلال تعريف الجمهور بالتراث الفلكلورى للمحافظات واشادت بمستوى العروض وحرص المسئولين عنها على تتابع الاجيال حفاظا على الموروثات الثقافية للوطن.

من جانبها ثمنت محافظ دمياط جهود الثقافة في مختلف ربوع المحافظة واكدت مساندة الحركة الفكرية والفنية مشيرة ان القوى الناعمة تلعب دورا هاما في تحقيق التنمية الشاملة، واشادت بالفعاليات الابداعية التي تهدف إلى الارتقاء بالذائقة الفنية لابناء الوطن.

وكانت العروض قد تضمنت حفلا لفرقة اسوان للفنون الشعبية على المسرح المتدرج باللسان في مدينة رأس البر ضم مجموعة من الاغانى والرقصات التي تعبر عن تراث الجنوب وتفاعل معها الجمهور، وعلى المسرح الروماني في الحديقة الدولية بمدينة دمياط الجديدة قدمت فرقتى سوهاج والوادي الجديد للفنون الشعبية مجموعة من التابلوهات الشعبية التي تناولت اشهر العادات والتقاليد في المحافظتين.

المصرى اليوم

    الكلمات الدلائليه
مواضيع متعلقة
«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس

«100 متحور لـ كورونا».. مستشار الرئيس يوجه رسالة للمصريين بشأن انتشار الفيروس

قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة

قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

التشكيلية أميمة السيسي تحتفي بالمرأة المصرية في «السنيورة.. بنت بلادي»

البابا تواضروس يستقبل مجموعة من أبناء مصر في المهجر

البابا تواضروس يستقبل مجموعة من أبناء مصر في المهجر