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وجه رئيس بعثة الأزهر في أفغانستان الشكر إلى الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي سخر كل الإمكانات من أجل إعادة البعثة المصرية إلى أرض الوطن.

وأضاف رئيس البعثة الأزهرية في أفغانستان خلال لقائه مع مراسل صدى البلد ببرنامج «على مسئوليتي»: «جاءتني تعليمات من القنصل بسرعة التوجه إلى مطار كابول الأحد الماضي، وحينما ذهبنا ووجدنا هرج ومرج، وإطلاق نار كثيف، ثم أتت التعليمات للعودة إلى السفارة المصرية».

وقال أحد أفراد البعثة المصرية العائدة من أفغانستان: «قضينا أسبوعا عصيبا في كابول، بسبب اطلاق النار العشوائي، وحالة الذعر التي كانت تسيطر على الأجواء هناك، مضيفا نشكر الرئيس السيسي الذي كان يطمئن علينا وعلى أحوالنا باستمرار».

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان

المصريون العائدون من أفغانستان