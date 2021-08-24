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«الوضع كان مخيفًا».. أحد المصريين العائدين من أفغانستان يروي الكواليس (صور)

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«الوضع كان مخيفًا».. أحد المصريين العائدين من أفغانستان يروي الكواليس (صور) «الوضع كان مخيفًا».. أحد المصريين العائدين من أفغانستان يروي الكواليس (صور)

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كشف أحد أعضاء البعثة المصرية القادمة من أفغانستان تفاصيل الوضع في مطار كابول خلال الأسبوع الماضي، بعد سيطرة طالبان على الحكم.

وقال خلال لقائه مع مراسل برنامج «على مسؤوليتي» على قناة صدى البلد: «الوضع كان مخيفا في مطار كابول، كان هناك إطلاق نار كثيف، إضافة إلى انتشار قطاع الطرق».

وتابع: «تلقينا تعليمات من السفارة المصرية بالعودة إلى مبنى السفارة، ثم جئنا إلى هنا بفضل توجيهات الرئيس وجهاز المخابرات العامة»، مؤكدا أن الدولة المصرية بكل مؤسساتها كانت حاضرة في مشهد إعادة المصريين من أفغانستان.

المصريون العائدون من أفغانستان
المصريون العائدون من أفغانستان
المصريون العائدون من أفغانستان
المصريون العائدون من أفغانستان
المصريون العائدون من أفغانستان
المصريون العائدون من أفغانستان
المصريون العائدون من أفغانستان
المصريون العائدون من أفغانستان
المصريون العائدون من أفغانستان
المصريون العائدون من أفغانستان
المصريون العائدون من أفغانستان
المصريون العائدون من أفغانستان
المصريون العائدون من أفغانستان
المصريون العائدون من أفغانستان
المصريون العائدون من أفغانستان

المصرى اليوم

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