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فرج عامر: أحمد سامي رفض عرضًا بـ10 أضعاف راتبه

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فرج عامر: أحمد سامي رفض عرضًا بـ10 أضعاف راتبه فرج عامر: أحمد سامي رفض عرضًا بـ10 أضعاف راتبه

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قال المهندس محمد فرج عامر رئيس نادي سموحة، إن أحمد سامي، المدير الفني للفريق لأول لكرة القدم بنادي السكندري، رفض عرضًا مغريًا، من أجل تدريب أحد الأندية، خلال الفترة المقبلة.

وكتب فرج عامر، عبر حسابه الشخصي على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»: «الكابتن أحمد سامي المدير الفني لفريق سموحة لكرة القدم، رفض عرض للانتقال لأحد الأندية الهامةً قيمته عشرة أضعاف قيمة عقدة مع نادي سموحةً وقال (أنا مرتاح في سموحة ومش همشي من هنا)».

وارتبط اسم أحمد سامي، في الساعات الماضية، بالإنتقال لتدريب فريق بيراميدز، خلفًا لليوناني تاكيس جونياس، الذي ينتهي تعاقده في نهاية الموسم الجاري.

يُذكر أن أحمد سامي، نجح في قيادة نادي سموحة، للتواجد في المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 50 نقطة، وذلك قبل جولتين من إنتهاء مسابقة الدوري الممتاز.

المصرى اليوم

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