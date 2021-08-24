أسعار النفط تقفز أكثر من 5% بعد خسائر جلسات الأسبوع الماضي

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أغلقت عقود خام برنت القياسي جلسة التداول مرتفعة 3.57 دولارات

قفزت أسعار النفط أكثر من 5% ، أمس الاثنين، إذ عزز تراجع الدولار والصعود القوي لأسواق ‏الأسهم العالمية، العقود الآجلة للخام بعد خسائر جلسات الأسبوع الماضي.‏

وتفصيلا ، أغلقت عقود خام برنت القياسي العالمي جلسة التداول مرتفعة 3.57 دولارات، أو 5.5 %، ‏لتسجل عند التسوية 68.75 دولارا للبرميل بعد أن لامست في أثناء الجلسة أدنى مستوى لها منذ 21 ‏مايو أيار عند 64.60 دولارا.‏

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط 3.50 دولارات، أو 5.6 %، لتبلغ عند ‏التسوية 65.64 دولارا للبرميل.

