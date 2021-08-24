القائم بأعمال السفارة المصرية في كابول يروي كواليس تأمين البعثة ونقلها للقاهرة

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روى حسن النجار، القائم بأعمال السفارة المصرية في كابول، كواليس نقل البعثة المصرية إلى سفارة مصر في أفغانستان، وتأمين السفارة ضد أي أعمال قد تحدث نتيجة حالة الفوضى التي سيطرت على العاصمة الأفغانية بعد إحكام حركة طالبان على مقاليد البلاد.

وقال حسن النجار، خلال لقائه مع مراسل صدى البلد ببرنامج «على مسئوليتي»، إن المخابرات العامة لعبة دورًا أساسيًا في تأمين البعثة المصرية داخل السفارة المصرية بأفغانستان، مشيرًا إلى أن العاصمة كابول كانت تشهد حالة فوضى خلال الأيام القليلة الماضية.

وأضاف القائم بأعمال السفارة المصرية في كابول أنه فور سيطرة طالبان على العاصمة الأفغانية جاءت الأوامر بنقل البعثة المصرية إلى سفارة مصر في كابول، وأجريت جميع أعمال التأمين للسفارة، مضيفًا: «لم نشعر بأي قلق خلال تواجدنا في أفغانستان بفضل التأمين الجيد من المخابرات المصرية».