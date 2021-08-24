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بتوجيهات من الرئيس عبدالفتاح السيسي، أصدرت القيادة العامة للقوات المسلحة أوامر بإرسال طائرة عسكرية لإعادة الجالية المصرية البعثة الأزهرية ومسؤولي السفارة المصري من أفغانستان على متن طائرة عسكرية مصرية، وقالت القوات المسلحة إن «التجهيزات على أعلى مستوى بتوفير تأمين طبي وإداري لنقلهم».

ورصد مراسل قناة صدى البلد مشهد عودة البعثة المصرية القادمة من أفغانستان إلى قاعدة شرق القاهرة العسكرية، وقال لبرنامج «على مسؤوليتي»: «البعثة وصلت قبل دقائق على متن طائرة عسكرية وفقا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي»، مشيرا إلى أن رحلة الطائرة استغرقت 9 ساعات.

وأوضح أنه تم استقبال الجالية المصرية بالورود، إضافة إلى توفير طاقم طبي للاطمئنان على الحالة الصحية لهم، مشيرا إلى توفير سيارات لنقل أعضاء الجالية المصرية.

وأعرب أحد أعضاء البعثة الأزهرية عن سعادته بالعودة قائلا: «نشكر سيادة الرئيس ونشكر الإمام الأكبر، نشكر الدولة المصرية على ما بذلته معنا من مجهود رائع».

وأضاف: «قضينا أسبوعا عصيبا في أفغانستان، في ظل أحداث شهدت تظاهرات وإطلاق نيران».