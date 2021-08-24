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مستشار قانوني: لا يجوز لأي جهة منع امرأة لم تلبس العباءة طالما لباسها محتشم

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مستشار قانوني: لا يجوز لأي جهة منع امرأة لم تلبس العباءة طالما لباسها محتشم مستشار قانوني: لا يجوز لأي جهة منع امرأة لم تلبس العباءة طالما لباسها محتشم
قال إن الاحتشام لم يرد له تعريف بلائحة الذوق العام فهو متروك للمجتمع وتقاليده

مستشار قانوني: لا يجوز لأي جهة منع امرأة لم تلبس العباءة طالما لباسها محتشم

أكد المستشار القانوني الدكتور أصيل الجعيد أن اللغط الذي يثار كثيرًا حول لائحة الذوق العام يتعلق بمسألة الاحتشام، مشيرًا إلى أن الاحتشام ينطبق على الرجل والمرأة.

وتفصيلاً، أوضح "الجعيد" في حديثه لقناة mbc أن احتشام الرجل أنه لا يلبس ثياب نوم ويذهب للأماكن العامة، أما الاحتشام بالنسبة للمرأة فقد يكون في لبس العباءة أو في غيرها؛ إذ إنه يمكن للمرأة أن تلبس لباسًا غير العباءة، ولكنه محتشم. لافتًا إلى أن الاحتشام لم يرد له تعريف في لائحة الذوق العام؛ فهو متروك للمجتمع وعاداته وتقاليده.

وبخصوص لباس "الشورت" الذي حصل حوله لغط أفاد "الجعيد" بأن لبس الشورت الخاص بالسباحة في الأماكن العامة غير لائق، أما الشورت العادي المخصص مثلاً للمتنزهات البرية والمخيمات فهذا مقبول.

وحول لباس المرأة أوضح الجعيد أن السفيرات لدينا نشاهدهن أحيانًا بدون لبس العباءة، ولكن لباسهن محتشم. مشددًا على أنه لا يجوز لأي جهة حكومية أو خاصة أن تمنع المرأة التي لا تلبس العباءة ولكنها ترتدي لباسًا محتشمًا. مستشهدًا في هذا الصدد بلباس الإعلاميات السعوديات اللاتي يظهرن على شاشات التلفزيون بدون عباءة، لكن لباسهن يعتبر محتشمًا.

ووصف الجعيد اللغط الذي حدث حول لائحة الذوق العام بأنه مغالطات قانونية، مشيرًا إلى أن اللائحة صادرة من مجلس الوزراء، وتُطبَّق على الجميع، سواء مواطنًا أو مقيمًا أو سائحًا دون أي نوع من أنواع التمييز.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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