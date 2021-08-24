أخبار عاجلة

المملكة تستضيف مبادرتي السعودية الخضراء و الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل -
هيئة الفضاء تعقد ثالث لقاءات حديث الفضاء SPACE TALK -
تظهر إسهاماتها في احتضان الحضارة.. ما أهمية الاكتشافات الأثرية الجارية بالمملكة؟ -
"الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية -
رئيس البرلمان الليبي يتهم الحكومة بالمناورة للبقاء في السلطة -
ألمانيا تحدد شروط عودة دبلوماسييها إلى كابل -
«هارى كين»: سمعتى لم تتلطخ بسبب «السيتى» -
رونالدو يقترب من تحطيم رقم الكندية كريستين -
المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل -
قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. الارشيف
  3. أخبار العالم
  4. السعودية
  5. صحيفة سبق اﻹلكترونية

"مركز العمليات الأمنية": تحويل المركبات على "مكة– جدة" السريع إلى الطريق القديم

Print
بسبب حادث مروري نتج منه حريق في ناقلة مواد بترولية

‫أعلن المركز الوطني للعمليات الأمنية تحويل المركبات على طريق مكة - جدة السريع باتجاه مكة إلى الطريق القديم؛ وذلك بسبب حادث مروري، نتج منه حريق في ناقلة مواد بترولية.

وتباشر فِرق إطفاء وإنقاذ من الدفاع المدني بالعاصمة المقدسة حريقًا متطورًا، اندلع في ناقلة مواد بترولية، ثم تطور إلى احتراق شاحنتَي نقل بضائع وعدد من المركبات، بالقرب من مدارس عبدالرحمن فقيه ومحطة الفتح على الطرق السريع المتجه من مكة المكرمة إلى جدة؛ وذلك نتيجة حادث مروري.

صحيفة سبق اﻹلكترونية

مواضيع متعلقة
تظهر إسهاماتها في احتضان الحضارة.. ما أهمية الاكتشافات الأثرية الجارية بالمملكة؟

تظهر إسهاماتها في احتضان الحضارة.. ما أهمية الاكتشافات الأثرية الجارية بالمملكة؟

"الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية

"الجبيري": اتفاقية "النقل البحري" تعزز علاقات الرياض - بغداد الاقتصادية

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

المملكة تستضيف منتدى مبادرة السعودية الخضراء وقمة مبادرة الشرق الأوسط الأخضر.. في أكتوبر المقبل

قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة

قمة مصرية فلسطينية أردنية تؤكد دعم الشعب الفلسطيني وحقوقه العادلة والمشروعة