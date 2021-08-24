تامر النحاس يكشف موعد تجديد السولية للأهلي.. ومصير جلال مع الإسماعيلي

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كشف تامر النحاس، وكيل أعمال عمرو السولية، لاعب خط وسط الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، عن موعد تجديد اللاعب تعاقده مع القلعة الحمراء والذي ينتهي بنهاية الموسم المقبل.

وقال تامر النحاس، في تصريحات تلفزيونية: «الأهلي فتح ملف المفاوضات مع عمرو السولية، بشأن تجديد تعاقده، عقب بطولة دوري أبطال افريقيا، والمفاوضات بين الطرفين وصلت لمرحلة متقدمة».

وأضاف: «الأمور المالية بين السولية والأهلي قريبة للغاية، وخلال الأسبوع المقبل سيتم الإعلان عن تجديد عقد عمرو السولية مع القلعة الحمراء».

وعن موقف إيهاب جلال، المدير الفني للإسماعيلي من الاستمرار مع الفريق، قال: «إيهاب جلال يرغب في البقاء مع النادي الإسماعيلي الموسم المقبل، ولكنه يريد تحقيق طلباته ليكون قادرًا على النجاح مع النادي في الموسم المقبل».

وأضح: «جلال طلب من إدارة الدراويش تدعيم الفريق بالتعاقد مع بعض اللاعبين المميزين خلال الميركاتو الصيفي»، مضيفًا: «القرار النهائي للمدير الفني بشأن استمراره مع الدراويش من عدمه سيكون بعد مباراة سيراميكا كليوباترا المقبلة».