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مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 .. يقترب من الدوري المصري

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مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 .. الزمالك يقترب من الدوري المصري مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 .. يقترب من الدوري المصري

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ينتظر عشاق الكرة المصرية مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 لمعرفة لقب بطولة الدوري الممتاز حيث يكفي تحقيق التعادل على الأقل أمام الإنتاج الحربي للتتويج بالبطولة المحلية الأشهر.

ويواجه الأهلي منافسه الجونة وعينه على مباراة الفارس الأبيض فيما يشتعل صراع الهبوط بعدة مباريات يأتي في مقدمتها وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري أمام البنك الأهلي.

مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 في الدوري المصري كالتالي:

أسوان سموحة التاسعة مساء
الزمالك الإنتاج التاسعة مساء
الجونة الأهلي التاسعة مساء
دجلة سيراميكا 5:30
الاتحاد البنك 5:30

المصرى اليوم

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