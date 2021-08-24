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ينتظر عشاق الكرة المصرية مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 لمعرفة لقب بطولة الدوري الممتاز حيث يكفي الزمالك تحقيق التعادل على الأقل أمام الإنتاج الحربي للتتويج بالبطولة المحلية الأشهر.

ويواجه الأهلي منافسه الجونة وعينه على مباراة الفارس الأبيض فيما يشتعل صراع الهبوط بعدة مباريات يأتي في مقدمتها وادي دجلة وسيراميكا كليوباترا والاتحاد السكندري أمام البنك الأهلي.

مباريات اليوم الثلاثاء 24-8-2021 في الدوري المصري كالتالي: