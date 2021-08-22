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نائب : تطبيق الحضور والغياب خلال العام الدراسى يقضى على الدروس الخصوصية

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نائب : تطبيق الحضور والغياب خلال العام الدراسى يقضى على الدروس الخصوصية نائب : تطبيق الحضور والغياب خلال العام الدراسى يقضى على الدروس الخصوصية

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قال النائب محمد المنزلاوى عضو مجلس الشيوخ إنه يؤيد تصريحات الدكتور طارق شوقى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى التي أكد فيها أن العام الدراسي الجديد 2021-2022 يبدأ بشكل نظامي وبحضور كامل من الطلاب وتفعيل الحضور والغياب والمعلمين والاداريين وتكون المصادر الرقمية والاونلاين مكملة للعملية التعليمية وليست بديلا لها إلا في حالات الضرورة القصوى والوباء.
وطالب «المنزلاوى» في بيان له اليوم الاحد، الدكتور طارق شوقى تطبيق هذه التصريحات بكل قوة على ارض الواقع، واضاف أن ذلك الامر سيكفل القضاء على ظاهرة الدروس الخصوصية والسناتر مؤكداً أن غياب تلاميذ المدارس الثانوية والمعلمين والاداريين بمختلف انواعها وفى مقدمتها مدارس التعليم الثانوى كانت السبب الرئيسى في انتشار التعليم الموازى خارج المؤسسات التعليمية
كما طالب النائب، وزير التعليم باتخاذ جميع الاجراءات القانونية ضد من يخالفون هذه التصريحات مع تشكيل لجان تكون مختصة بالمرور المفاجئ على جميع المدارس لرصد مخالفات جميع المتغيبين سواء من التلاميذ أو المعلمين والاداريين لتوقيع العقوبات المناسبة ضدهم

المصرى اليوم

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