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"الأرصاد": تنبيه متقدم لحالة أمطار غزيرة على عسير

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"الأرصاد": تنبيه متقدم لحالة أمطار غزيرة على عسير "الأرصاد": تنبيه متقدم لحالة أمطار غزيرة على عسير
"المدني" دعت إلى أخذ الحيطة واتباع إرشادات السلامة

أصدرت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، اليوم، تنبيهاً متقدماً عن هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة على منطقة عسير، تصحب بنشاط في الرياح السطحية، وتدنٍ في مستوى الرؤية الأفقية، وتستمر حتى الساعة الـ ٨ مساءً.

ويشمل الإنذار مدينة أبها وضواحيها، ومحافظات: أحد رفيدة والحرجة والمجاردة والنماص وبارق وبلقرن وبيشة وتنومة وخميس مشيط ورجال ألمع وسراة عبيدة وطريب وظهران الجنوب ومحايل.

بدورها، دعت مديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير، إلى أخذ الحيطة والحذر نتيجة التقلبات الجوية المؤثرة في منطقة عسير، واتباع إرشادات السلامة التي تقي ـ بمشيئة الله ـ من المخاطر التي تصاحب الحالات الماطرة.

وأشار المتحدث لمديرية الدفاع المدني بمنطقة عسير النقيب محمد بن عبده السيد، إلى ضرورة التقيُّد بتعليمات وإرشادات السلامة والابتعاد عن مسببات الخطر وقت هطول الأمطار، وعدم المجازفة بقطع مياه السيول، وأهمية البقاء في الأماكن الآمنة حتى زوال الخطر، منوهاً إلى ضرورة المتابعة والاطلاع على ما يتم بثه من تحذيرات ورسائل توعوية عن المخاطر وكيفية التعامل معها على قنوات التواصل الاجتماعي والموقع الإلكتروني للمديرية العامة للدفاع المدني ‏https://www.998.gov.sa.الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة منطقة عسير

صحيفة سبق اﻹلكترونية

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