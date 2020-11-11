وسام الملك عبدالعزيز لـ181 مواطناً ومواطنة تبرعوا بأعضاء رئيسية

وافق خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود -حفظه الله- على منح 181 مواطناً ومواطنة وسام الملك عبدالعزيز من الدرجة (الثالثة) لتبرع كل منهم بأحد الأعضاء الرئيسية.
وجاءت أسماء الممنوحين على النحو التالي:
- إبراهيم حمد القحطاني.
- إبراهيم سالم آل زندان.
- إبراهيم محمد الشهيل.
- إبراهيم محمد حمدي.
- إبراهيم هباس العتيبي.
- أحمد حسن آل صباح.
- أحمد سعود الشمري.
- أحمد سعيد آل طلاق.
- أحمد ظاهر العنزي.
- أحمد ظفير العامري.
- أحمد عبدالله العاصمي.
- أحمد مبطي القحطاني.
- أحمد محمد الشهراني.
- أحمد وليد مرعشلي.
- أروي نايف الحكمي.
- أزهار محمد العنزي.
- أسعد فرحان غزواني.
- أسماء سعيد الغامدي.
- أسيل حامد القرني.
- البيضاء سعود المجفل.
- الحسين عبدالله البارقي.
- الحسين يحيى آل مشحم.
- الحليوة محمد الدوسري.
- الطاف صالح أبو داؤود.
- العنود مسفر الدوسري.
- آمنة هادي مصلوف.
- أنس عبدالعزيز الحسون.
- أنغام عبدالرحمن الأهدل.
- إيمان محمد آل عبدربه.
- أثير حسين العلي.
- باسل حجاب الحربي.
- بدر ماسي الساعدي.
- بدر نايف الشمري.
- بشاير عودة العطوي.
- بندر محمد آل بريك.
- تركي خليفة الرداحي.
- تركي عبدالله عايض.
- تهاني عبدالله الزهراني.
- تهاني محمد مجرشي.
- توفيق فالح الزويكي.
- جعفر علي بوصالح.
- حاتم سمير فرحات.
- حسن حسين سوادي.
- حسن عبدالعزيز القرني.
- حسن علي الشهري.
- حسين علي الحدب.
- حنان إبراهيم الخليفة.
- يزيد عمر العمر.
- حنين سعد الشمراني.
- خالد فارس المطيري.
- دانه مقبول الشمري.
- ذكريات حمزة العوض.
- راكان نواف الحافظي.
- رانيا عبدالله الغامدي.
- رائد عبدالرحمن الشهري.
- رحمة محمد الزهراني.
- رشا زين الكويكبي.
- رشا عبدالرحمن الربيعي.
- رعد غرم الله الزهراني.
- رهف عبدالله الغامدي.
- رهف مبارك الرشيدي.
- روابي محمد السويدي.
- رياض عبدالله القحطاني.
- ريم حمد العجي.
- ريم سعود الشمري.
- زكيه ناجي متنه.
- زهور محمد الشهري.
- زياد عبدالله العبرة.
- زياد محمد الحبيب.
- سارة مرعي الشهراني.
- سالم حسن الجهني.
- سالم حسن دعكم.
- سالم فرحان البخيت.
- سجى عبدالله نجمي.
- سعد إبراهيم الشهري.
- سعد جازي الرميحي.
- سعد خالد المطيري.
- سعود خميس الدحيم.
- سعود سلمان السهلي.
- سعود عايض طمسان.
- سعود محمد القباني.
- سلطان أحمد هزازي.
- سلطان سعود الحربي.
- سلمان بشير الشراري.
- سلمى محمد القرني.
- سماهر موسى مسملي.
- سند محمد العنزي.
- شادن محمد عيساوي.
- شيمه سليمان الحربي.
- صالح ضيف الله العتيبي.
- صالح عبدالله العلياني.
- صالح محمد الدعيلج.
- صالحة علي منقري.
- عاطف محمد الشهري.
- عامر محمد الشهري.
- عائشة محمد حمدي.
- عائشة عبدالمحسن الدوسري.
- عبدالرحمن جميل الهوسة.
- عبدالإله محمد الصائغ.
- عبدالعزيز جزاء العتيبي.
- عبدالعزيز ناصر بن سويدان.
- عبداللطيف ابراهيم الورقان.
- عبداللطيف متعب المطيري.
- عبدالله باني الشمري.
- عبدالله حمود العتيبي.
- عبدالله سليمان الوزان.
- عبدالله عبدالعزيز السنقلي.
- عبدالله ملفي الحربي.
- عبدالله يحيى الشهري.
- عبدالمحسن أحمد آل حمد.
- عبيد محمد البركاتي.
- عزه عبدالهادي الحربي.
- عطية جعثوم الزهراني.
- علي بن سعد القحطاني.
- علي سفر آل حجاج.
- عمر سعيد الزهراني.
- عمر محمد العطوي.
- عواطف علي المهارمي.
- عيسى أحمد عسيري.
- عيسى صالح عسيري.
- غاية ياسر آل محسن خرد.
- فاطمة حسن الكيادي.
- فاطمة صالح القحطاني.
- فتحي يوسف طالعي.
- فهد إبراهيم الرمالي.
- فهد أحمد الحمراني.
- فهد محمد آل زيدان.
- فهد مسعود العتيبي.
- فوزه صكب الشمري.
- فيصل ناصر الجهني.
- فيصل يحيى اليامي.
- لطيفة يوسف السعيد.
- ماجد عطا الله العنزي.
- ماجد هليل الحربي.
- مازن توفيق البلوي.
- مازن سعيد القحطاني.
- مازن محمد الرويلي.
- مبارك دوران الريثي.
- متعب ذعار السبيعي.
- محمد جابر عسيري.
- محمد حمد الخيري.
- محمد حمدي العنزي.
- يحيى علي قصادي.
- محمد صديق فقيهي.
- محمد طارق الأحمدي.
- محمد عبدالله محمد بن محيسن.
- محمد علي الحسين.
- محمد فلاح الشهراني.
- محمد ماجد المطيري.
- محمد مريف الريعي.
- مرعي سلطان الشهري.
- مزنه صاهود الحربي.
- مسفر مبارك الصيعري.
- مشبب محمد القحطاني.
- مشعل علي العتيبي.
- مصطفى سوهج الدعجاني.
- مصلح علي القحطاني.
- معتز فتحي بخيت علي.
- معصومة محمد الرضوان.
- مفرح علي غزواني.
- مفرح محمود القحطاني.
- ملك نواف الثمالي.
- مناحي دخيل الله الشمري.
- منار عبدالله العتيبي.
- منال بركة الحربي.
- مهدي جذنان آل فهاد.
- موسى علي القحطاني.
- موسى غيضان المظيبرى.
- ناجي مهدي آل فروان.
- نايف مقبل المطيري.
- نجوى حسين الزبيدي.
- نسرين علي البقمي.
- نواف مسفر المالكي.
- نوره محمد الرومي.
- نوره يحيى القحطاني.
- هاني عبدالحميد النعماني.
- هند محمد آل دغيم.
- هند ناصر حسن دعير.
- هيف محمد القحطاني.
- وحيد مفرح عسيري.
- وفاء نائف الحربي.