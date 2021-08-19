البابا تواضروس ناعيا فوزي إسطفانوس: مؤسس أول قسم تخدير للقلب في العالم

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نعى البابا تواضروس الثاني، بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية، الطبيب العالمي البارز الدكتور فوزي إسطفانوس، رئيس مجلس إدارة ورئيس أقسام التخدير بمستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية سابقًا، أول من أسس قسم تخدير للقلب في العالم، ومؤسس ومدبر مؤسسة القديس مارمرقس لدراسات التاريخ القبطي الذي وافته المنية بعد حياة حافلة بالخدمة والعطاء على المستويين المهني والكنسي.

ورحل الدكتور فوزي جورجي إسطفانوس بالولايات المتحدة الأمريكية، وستقام صلوات تجنيزه في الكنيسة القبطية في كليفلاند الساعة 12 ظهر بعد غدٍ السبت.

ووُلد الراحل في مدينة سوهاج عام 1937 وحصل على بكالوريوس الطب من جامعة عين شمس عام 1960، وعمل طبيبًا للتخدير في كل من مصر وإنجلترا وأمريكا، وله العديد من الإسهامات العلمية في مجال التخدير، وأشرف على الكثير من الأبحاث العلمية ورسائل الدكتوراه، ويُعدّ أحد المتخصصين البارزين عالميًا في التخدير، وأحد المؤسسين والرؤساء السابقين للجمعية الدولية لتخدير القلب، وعند توليه رئاسة قسم التخدير بمستشفى كليفلاند بالولايات المتحدة الأمريكية استطاع أن ينهض به ليكون أحد أفضل الأقسام في هذا المجال مقدمًا إسهامات متميزة على الصعيد الطبي والأقتصادي.

وأسس مؤسسة القديس مرقس لدراسات التاريخ القبطي عام 1998 والتي تغير اسمها فيما بعد إلى مؤسسة سان مارك لتوثيق التراث بالاشتراك مع مجموعة متميزة من علماء التاريخ والآثار، واستطاع أن يصل بالمؤسسة إلى المكانة العالمية والمحلية لتكون علامة ساطعة في مجال الدراسات القبطية، وساهم من خلالها في مد يد المُساعدة للمُتخصصين والمُهتمين بالدراسات القبطية من خلال عقد مؤتمرات دولية ونشر إصدارات قيِّمة والاهتمام بالباحثين البارزين والواعدين، فكان أبًا محتضنًا للجميع ومُشجعًا للصغير قبل الكبير.

كانت له مساهمات عديدة في عدة مشروعات من أهمها المركز الثقافي القبطي. وكان مواظبًا على زيارة مصر عدة مرات كل عام.