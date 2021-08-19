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إسلام عيسي :سعيد بهدفي أسوان وانتصارات بيراميدز

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إسلام عيسي :سعيد بهدفي أسوان وانتصارات بيراميدز إسلام عيسي :سعيد بهدفي أسوان وانتصارات بيراميدز

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قال إسلام عيسى لاعب فريق نادي بيراميدز إنه سعيد بالفوز الذي حققه الفريق بهدفين دون مقابل على حساب أسوان وتسجيل الهدفين، موضحا أن الفريق قدم مواجهة قوية واستحق الفوز والثلاث نقاط.

أشار عيسى إلى أن الفريق نجح في تعويض نتائجه الأخيرة وحقق انتصارين متتاليين في الدوري، وبغض النظر عن تسجيله للهدفين ولكنه سعيد بشدة بالأداء والفوز والثلاث نقاط، موضحا أن النتائج لم تكن مرضية واللاعبون تعاهدوا على التعويض والعودة بقوة وختام الدوري بصورة جيدة.

شدد على أن الفريق عينه على المركز الثالث وإنهاء البطولة في هذا المركز، موضحا أنه يتمنى التواجد مع في المعسكر المقبل لرغبته في تقديم نفسه بالصورة اللائقة ومساعدة المنتخب في مشواره المقبل بتصفيات .

المصرى اليوم

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