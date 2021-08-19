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سيراميكا كليوباترا يعد بتحقيق مفاجأة أمام

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سيراميكا كليوباترا يعد بتحقيق مفاجأة أمام الزمالك سيراميكا كليوباترا يعد بتحقيق مفاجأة أمام

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اختتم فريق سيراميكا كليوباترا تدريباته استعدادًا لمباراة في الجولة ٣٢ من مسابقة الدوري العام.

وخاض لاعبو سيراميكا كليوباترا التدريب الختامي في السويس، وشارك فيه جميع اللاعبين، بمن فيهم رجب بكار، الظهير الأيمن، الذي يغيب عن مواجهة الزمالك، بداعي الإيقاف، لحصوله على الإندار الثالث أمام نادي الاتحاد السكندري

وانضم «بكار» لمعسكر الفريق، بعد أن حصل على إجازة قصيرة لمدة ٢٤ ساعة، عقب مباراة الاتحاد السكندري، بموافقة الكابتن هيثم شعبان، المدير الفني لنادي سيراميكا كليوباترا

وظهرت الجدية على لاعبي سيراميكا كليوباترا، خلال المران الأخير، الذي استهله الكابتن هيثم شعبان بمحاضرة نظرية، لشرح بعض النقاط الفنية، وغلب الحماس على الأجواء، سعيًا للمشاركة في اللقاء المهم.ووعد المدير الفني بتحقيق نتيجه ايجابيه أمام الزمالك ستكون مفاجاة

المصرى اليوم

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