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المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: إيراداتنا تجاوزت 2 مليار دولار في يوليو

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المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: إيراداتنا تجاوزت 2 مليار دولار في يوليو المؤسسة الوطنية الليبية للنفط: إيراداتنا تجاوزت 2 مليار دولار في يوليو

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أعلنت المؤسسة الوطنية للنفط في ليبيا، اليوم الخميس، أن صافي إيرادات شهر يوليو الماضي من المبيعات النفطية تجاوز 2 مليار دولار أمريكي.

وأوضحت المؤسسة في بيان أن "صافي إيرادات شهر يوليو للعام 2021م من مبيعات النفط الخام والغاز والمكثفات والمنتجات النفطية والبتروكيماويات وصل إلى مستويات قياسية مدفوعاً بطلب قوي وزيادة في الإنتاج والأسعار العالمية، حيث سجل مستوى 1,965,494,665.28 دولار أمريكي من النفط الخام يليها الغاز والمكثفات والتي وصلت إلى 80,985,359.19 دولار أمريكي".

وتابع البيان: "في حين حققت المؤسسة الوطنية للنفط صافي إيرادات المنتجات النفطية 3,379,155.88 دولار ووصلت عوائد البتروكيماويات 2,794,996,38 دولار أمريكي".

وأوضحت أنه بذلك يكون إجمالي الإيراد الصافي من المبيعات النفطية بالدولار الأمريكي تجاوز 2 مليار دولار أمريكي خلال الشهر الماضي.

وصرح رئيس المؤسسة مصطفى صنع الله، وفق البيان، بأن رئيس حكومة الوحدة الوطنية في ليبيا عبد الحميد الدبيبة أبلغه العزم على "إحداث نقلة نوعية في صيانة البنية التحتية على نحو يضمن تحقيق أهداف وطموحات الشعب الليبي".

وأضاف: "نحن نعمل مع دوائر اتخاذ القرار في الدولة على مسار التحديث والتطوير ونسير بخطى ثابته نحو خلق تنمية مكانية في مناطق الحقول والمواني النفطية وصيانة المعدات والتسهيلات السطحية التي دمرتها الحروب".

المصرى اليوم

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