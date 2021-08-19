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أثناء «زفة» عروسين.. مصرع شاب نتيجة انقلاب سيارة فى مصرف بالبحيرة

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لقى شاب مصرعه وأصيب شخصان آخران نتيجة انقلاب سيارة ملاكي في مصرف زراعي عند مدخل قرية المجد في مركز الرحمانية في محافظة البحيرة، أثناء مشاركة ركاب وذلك أثناء وجود السيارة ضمن المشاركين في موكب زفاف عروسين، في طريقهم إلى أحد قاعات الأفراح في مدينة الرحمانية.

وسادت حالة من الحزن قرية المجد في مركز الرحمانية، وشيع الأهالي جثمان المتوفي بعد صلاة العشاء مساء اليوم، وتحولت مشاعر الفرح إلى مشاعر حزن غمرت أهالي القرية.

تصدر خبر الحادث اليوم اهتمامات رواد وسائل التواصل الإجتماعي، الذين عبروا عن تعازيهم بالدعاء للمتوفي، ويعد حادث اليوم هو ثاني حادث يقع في محافظة البحيرة خلال أسبوع من هذا النوع، بعد وفاة 4 أشخاص بينهم العريس والعروسة وشقيقتها وابن عمهم نتيجة انقلاب سيارة في مصرف زراعي في مركز إيتاي البارود القريب من مركز الرحمانية محل حادث اليوم، وتصدر حادث وفاة العروسين أهم أخبار الحوادث في محافظة البحيرة وكذلك حوادث ايتاي البارود وأهم أخبار مصر على مدار يومين.

تلقت أجهزة الأمن في مديرية أمن البحيرة، إخطارا من مأمور مركز شرطة الرحمانية، بوقوع حادث انقلاب سيارة ملاكي في مصرف زراعي عند مدخل قرية المجد في مركز الرحمانية في محافظة البحيرة.

أسفر الحادث عن وفاة «حامد .م .ص»، 32 سنة، وإصابة «عمرو .ج .ا»24 سنة، بجرح قطعي في فروة الرأس وكدمة في الفخذ وجرح قطعي في الصدر. وكذلك إصابة «محمد .أ .أ» 26 سنة، والااشتباه في إصابته بكدمات وسحجات متفرقة بالجسم.

تم نقل الجثمان والمصابين إلى مستشفي الرحمانية المركزي، وايداع الجثمان في ثلاجة حفظ الموتي تحت تصرف النيابة العامة، وعمل الاسعافات الأولية اللازمة للمصابين.

وقال أحد أهالي قرية المجد، إن السيارة كانت مشاركة في موكب الزفاف، وكانت في آخر الموكب، وفوجئ ركابها بسيارة تأتي من الإتجاه المقابل، «زنقت» عليهم فانقلبت السيارة بركابها في المصرف الزراعي.

أثناء «زفة» عروسين.. مصرع شاب نتيجة انقلاب سيارة فى مصرف بالبحيرة

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