استشاري علاقات أسرية: هناك رجال يتعرضون للتحرش.. وبعض السيدات يعرضن أنفسهن

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قالت الدكتورة إيمان الريس، استشاري علاقات أسرية وتربوية، أن تغليظ عقوبة في قانون التحرش الجنسي، لن يمنع التحرش في الشارع لأن القانون يعالج العرض وليس المرض نفسه، مؤكدة على أن التحرش ليس السيدات فقط هناك أيضا تحرش بالرجال.

وأضافت ايمان الريس خلال تصريحات تليفزيونية، الخميس، أن لابد من وجود دور للتوعية والأسرة والعودة العادات والتقاليد والدين، مشيرا إلى أنه لا يمكن التحدث عن التحرش وهناك سيدات يقمن بعرض أنفسهن من خلال التعري والملابس وطريقة الكلام.

واوضحت أنه لابد من دور للاعلام والأسرة بالتوعية لتربية الأبناء لانه لا يعقل أن تخرج فتاة في سن 14 سنة بملابس مقطعة وميك اب كامل.

وأكدت أيمان الريس ضرورة أن تتعلم السيدات الكارتيه للدفاع عن نفسهم وضرب المتحرش.