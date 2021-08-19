إنشاء وإشهار 16 مركز شباب في الإسكندرية لخدمة المناطق الأكثر احتياجًا (صور)

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أعلن اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية، البدء في إنشاء وإشهار 16 مركز شباب جديد على مستوى أحياء المحافظة،مؤكداً على مراعاة إنشاء مراكز الشباب الجديدة في المناطق الأشد احتياجا، تلبية لمطالب الأهالي في تلك المناطق، وذلك في إطار دعم الدولة للمؤسسات الرياضية والاجتماعية والتي تعتبر متنفس للشباب والنشء لتفريغ طاقاتهم بشكل إيجابي ومثمر يعود بالنفع على الجميع.

وأكد «الشريف»، على دعم الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب، وتضافر جهود جميع الجهات التنفيذية بالمحافظة وعلى رأسها مديرية الشباب والرياضة برئاسة الدكتورة صفاء الشريف، لتقديم كافة سبل الرعاية والدعم لقطاع الشباب والرياضة؛ لافتًا إلى اهتمام المحافظة ومديرية الشباب والرياضة بإنشاء العديد من مراكز الشباب الجديدة، وإحلال وتجديد المراكز القديمة، وإنشاء ملاعب وصالات ألعاب رياضية، تخدم أبناء المحافظة، وتسهم في تنمية القدرات الرياضية والثقافية للشباب والنشء على مستوى جميع الأحياء، لإخراج طاقاتهم بشكل إيجابي يعود بالنفع عليهم وعلى وطنهم.

بدورها قالت الدكتورة صفاء الشريف وكيل وزارة الشباب والرياضة في الاسكندرية، ان هناك 12 مركز شباب جديدة تخدم منطقة العامرية وهي (مركز شباب بقرية البصرة، ومركز شباب بقرية الوفاء، ومركز شباب بقرية بغداد، ومركز شباب بقرية سيدنا اسحاق، ومركز شباب بمنطقة الرابعة، ومركز شباب بقرية سيدنا هارون بقرية 7، ومركز شباب بقرية سند، ومركز شباب بقرية المسيري، ومركز شباب بقرية اليمن، ومركز شباب بقرية مصطفى كامل، مركز شباب بورسعيد، ومركز شباب الحرية بمريوط)، مضيفة ان هناك 3 مراكز شباب تخدم حي منتزه أول وهي ( مركز شباب مساكن العبور، ومركز شباب تقسيم الفضالي، ومركز شباب خورشيد) بالإضافة إلى مركز شباب آخر في العجمى بمنطقة وادى القمر.

إنشاء وإشهار 16 مركز شباب فى الاسكندرية لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً (صور)

إنشاء وإشهار 16 مركز شباب فى الاسكندرية لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً (صور)

إنشاء وإشهار 16 مركز شباب فى الاسكندرية لخدمة المناطق الأكثر احتياجاً (صور)