تشميع 62 سنترا تعليميا وتحرير 1900 محضر وتحصيل 311 ألف جنيه غرامات في الإسكندرية

★ ★ ★ ★ ★

اشترك لتصلك أهم الأخبار

نفذت أحياء الإسكندرية بالتنسيق مع جميع الاجهزة التنفيذية حملات مكبرة لتطبيق الإجراءات الاحترازية والوقائية على مستوى الأحياء، الخميس، وذلك في إطار تكليفات اللواء محمد الشريف محافظ الاسكندرية بضرورة استمرار حملات تطبيق الإجراءات الاحترازية والتصدي لأي مخالفات وغلق وتشميع المقاهي والمطاعم المخالفة وغير الملتزمة بالإجراءات الاحترازية، للحفاظ على صحة وسلامة المواطنين وتوقيع الغرامات الفورية على المخالفين.

وأسفرت الحملة عن إغلاق 51 محل مخالف، وغلق 10 مقاهى والتحفظ على عدد 1342 حالة إشغال من المقاهي. بالإضافة إلى تحرير 1900 محضر متنوع ما بين بيئة وصحة وطب بيطري وقوي عاملة وتموين وتفتيش صيدلي وإشغال طريق ورخص محلات، وبلغت قيمة الغرامات المحصلة من المحال والأفراد المخالفة للإجراءات الاحترازية حوالي 466 ألف جنيه خلال أسبوع.

وأكد محافظ الإسكندرية أن المحافظة ملتزمة بقرارات مجلس الوزراء الوقائية للحد من انتشار جائحة كورونا، لافتاً إلى استمرار شن حملات الإجراءات الاحترازية على مستوى الأحياء والتي يتابع تنفيذها نواب المحافظ، واللواء عبدالفتاح تمام السكرتير العام بالمحافظة، واللواء خالد جمعة السكرتير العام المساعد بالمحافظة، ورؤساء الأحياء ومعاوني المحافظ، والجهات المعنية.

وفى سياق متصل، شنت أحياء الاسكندرية حملات تطهير يومية بأحياء الثغر وإتخاذ كافة التدابير اللازمة نحو تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية للحد من إنتشار فيروس كورونا المستجد والأمراض الناقلة، والبعوض حفاظا على الصحة العامة للمواطنين.

وشن حي العامرية ثان بقيادة اللواء أشرف بهجت حملة للرش والتطهير بالتعاون مع مديرية الزراعة، حيث قام المختصون بتوزيع سم القوارض على المواطنين في قرية خالد ابن الوليد لمكافحة القوارض، كما شملت الحملة رش وتطهير بحري طريق الكافوري حتى فينسيا العقارية بجهاز الضباب، كما تم تطهير وتعقيم الأماكن العامة للحد من إنتشار فيروس كورونا.

وواصل حي ثان المنتزه برئاسة اللواء حسن الجمال حملات مكافحة الناموس والحشرات الطائرة والأمراض الناقلة، حيث تم رش عدد من المناطق منها (مساكن أبوقير، شارع بورسعيد، نادى 6 أكتوبر أبوقير، طريق المعمورة أبوقير، طريق الطابية رشيد من مزلقان الشرطة العسكرية إلى مزلقان البحرية ،شارع النبوى المهندس، مساكن الحرمين، مساكن الزهور )، كما تم تطهير وتعقيم أماكن تجمعات المواطنين للوقاية من الأمراض.

وشن حي العجمي برئاسة السيد موسى حملات التطهير للأماكن المترامية الأطراف بنطاق الحي حيث قامت إدارة التطهير بعدد من الحملات تضمنت مساكن الكيلو 21 الذراع البحري، منطقة تقسيم الزراعيين بالكيلو 21 وضواحيها، والمناطق المحيطة بترعة النوبارية بالكيلو 21، والمنطقة المحيطة بمستشفى العجمي المركزى المخصصة للحجر الصحي، وقطاع أبوتلات، ومنطقة أبويوسف قبلى وبحرى ومنطقة مساكن الحديد والصلب، بمنطقة ٦ أكتوبر وشاطئ النخيل، بمنطقة الصفا وشملت شارع الهدى وشارع أبوالعنين، وطريق إسكندرية مطروح من البيطاش إلى الكيلو 21 .

تأتي حملات الرش والتطهير والتعقيم حرصا على صحة وسلامة المواطنين ومكافحة الحشرات والقوارض وناقلات العدوى للحد من إنتشار فيروس كورونا، والأمراض الأخرى.

تشميع 62 سنتر تعليمى وتحرير 1900 محضر وتحصيل 311 ألف جنيه غرامات فى الاسكندرية (صور)

تشميع 62 سنتر تعليمى وتحرير 1900 محضر وتحصيل 311 ألف جنيه غرامات فى الاسكندرية (صور)

تشميع 62 سنتر تعليمى وتحرير 1900 محضر وتحصيل 311 ألف جنيه غرامات فى الاسكندرية (صور)

تشميع 62 سنتر تعليمى وتحرير 1900 محضر وتحصيل 311 ألف جنيه غرامات فى الاسكندرية (صور)

تشميع 62 سنتر تعليمى وتحرير 1900 محضر وتحصيل 311 ألف جنيه غرامات فى الاسكندرية (صور)

تشميع 62 سنتر تعليمى وتحرير 1900 محضر وتحصيل 311 ألف جنيه غرامات فى الاسكندرية (صور)

تشميع 62 سنتر تعليمى وتحرير 1900 محضر وتحصيل 311 ألف جنيه غرامات فى الاسكندرية (صور)