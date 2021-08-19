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واصلت أسعار الذهب في مصر، مساء اليوم الخميس 19 أغسطس 2021، استقرارها عند الأسعار التي حققتها صباح الأمس، رغم استمرار انخفاض أسعار الذهب عالميا بشكل طفيف مع ارتفاع مؤشر الدولار

يتأثر الذهب في مصر بالأسعار العالمية، وأعلنت شعبة الذهب في مصر، مساء الخميس، أن سعر الذهب عيار 24 قيراطًا تراوح ما بين 894 جنيها و896 جنيها، وسعر الذهب عيار 21 قيراطًا الأكثر انتشارًا في مصر تراوح ما بين 782 جنيها و784 جنيها، والذهب عيار 18 قيراطًا تراوح ما بين 670 جنيها و672 جنيها، بدون المصنعية والتي تختلف من مكان لآخر ومن محل لآخر، وسعر الجنيه الذهب تراوح ما بين 6256 جنيها و6272 جنيها.

وتراجع سعر الذهب عالميا مساء اليوم الخميس، أظهر محضر اجتماع الإحتياطى الفيدرالى الأخير رغبة عدد كبير من أعضائه تشديد السياسية النقدية، ورفع سعر الفائدة، وتقليل شراء الأصول، وانخفضت العقود الآجلة للذهب تسليم ديمسبر المقبل خلال الدورة الولايات المتحدة بنسبة 0.12%، بينما ارتفع مؤشر الدولار بنسبة 0.46%

وسجل سعر الذهب عيار 21 الأكثر انتشارًا في مصر، في أسواق المال، مساء اليوم الخميس،786.66 جنيه، ،بينما سجلت الأوقية «الأونصة»،1،781.07 $.

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