تحرير 31 محضرا لعدم الحصول على تصريح بالاشتراك في الأوكازيون بالإسكندرية

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قال المحاسب محمد سعد الله أحمد وكيل وزارة التموين والتجارة الداخلية في الاسكندرية، أنه في إطار تشديد الرقابة على أنشطة المصانع والأسواق وفعاليات الاوكازيون الصيفى، قامت إدارة التجارة الداخلية برئاسة سليمان الطيب، مدير عام التجارة الداخلية وإشراف أحمد عبدالحميد رئيس الرقابة التجارية وفريق العمل التابع للإدارة بحملات أسفرت عن مخالفات بالجملة.

وأوضح أن الحملة أسفرت عن تحرير محضر حيازة سلع مجهولة المصدر وعدم وجود مستندات دالة على الحيازة لأحد أشهر سلسلة مصانع ومحلات حلويات وتم التحفظ على 240 علبة شرائح خوخ، و600 علبة شرائح اناناس، و190 كجم بندق، و150 كجم لبن بودرة، و25 كجم كاكاو خام، كما تم تحرير محضر إدارة وتشغيل مصنع تصنيع أدوات مائدة صينى بدون ترخيص.

وحررت الحملة محضر غش تجارى لأحد المطابع لطباعة علامات تجارية بدون تفويض من أصحابها، وتم تحريز 7500 عبوة كرتون لمحلات تجارية مخالفة، كما تم تحرير 31 محضر اوكازيون لعدم استصدار تراخيص الاشتراك بالأوكازيون ومحاضر أوكازيون وهمي.