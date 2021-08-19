الجامعة المصرية اليابانية تعلن تخصيص 7 منح دراسية في الأمن السيبراني للمتفوقين

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أعلن الدكتور أحمد الجوهري رئيس الجامعة المصرية اليابانية للعلوم التكنولوجيا، عن تخصيص 7 منح دراسية كاملة بالمجان للطلاب المتميزين علميا بالدبلومة المهنية في الأمن السيبراني Cybersecurity Professional Diploma .

وأوضح ان هذه الدبلومة تستهدف إعداد كوادر علمية مدربة على التصدي للهجمات السيبرانية وحل مشكلات الأمن السيبراني.

وقال الدكتور سامح ندا، نائب رئيس الجامعة، أن الجامعة تقدم خصم قدره 40% من رسوم الدراسة للطلاب الذين لن تشملهم المنح المجانية السبعة، موضحا ان الدبلومة تصقل خبرات الدارسين وتكسبهم المهارات العملية والمعرفة النظرية لتأمين أنظمة الحاسب وشبكات الكمبيوتر ومراكز البيانات والأنظمة الذكية والأنظمة الصناعية وما إلى ذلك. بالإضافة إلى ذلك تؤهلهم لإجراء تقييم أمني واختبار الاختراق واكتشاف التهديدات والهجمات السيبرانية.

وقال الدكتور سمير احمد الصغير، مدير البرنامج والمتخصص في الأمن السيبراني وأمن المعلومات، في بيان، الخميس، إن المنح مخصصة للطلاب المتميزين ومقدمة لـ7 طلاب للدراسة بالمجان حيث تتحمل شركة ( Trendforward Capital ) نصف رسوم الدراسة والجامعة المصرية اليابانية تتحمل النصف الآخر من الرسوم، موضحا أنه سيتم تقديم الدبلوم المهني للأمن السيبراني بالتعاون مع الشريك الصناعي شركة TrendMicro، اليابانية الرائدة في مجال الأمن السيبراني ،كما يشارك في التدريس والإعداد نخبة من الأساتذة المتخصصين وكذلك فريق من المتخصصين من الولايات المتحدة الأمريكية وأصحاب الشركات العالمية في مجال الأمن السيبراني وهو فن حماية الشبكات والأجهزة والبيانات من الوصول غير المصرح به أو الاستخدام الإجرامي لضمان السرية والنزاهة وتوافر المعلومات.في مواجهة انتشار تهديد الهجمات الإلكترونية في جميع أنحاء العالم بوتيرة سريعة.

وأضاف أن مدة الدبلوم عام واحد وأن نظام الدراسة أونلاين بالكامل وأن المعامل سيتم تقديمها على نظام Amazon AWS وأنه تم مراعاة المحتوى لكل مقرر بحيث يتمكن الخريج من إجتياز الإختبارات العالمية في الشهادات الدولية المعتمدة في هذا المجال، كما تمكن الدبلومة من يريد الحصول على ماجستير في نفس التخصص من اجتيازه في مدة قصيرة وتم مراعاة نظام الدراسة ليتمكن الموظفين من الالتحاق بدون الحاجة للحصول على تفرغ من جهة العمل لتكون الدراسة يومى السبت والأحد وهذا يمكن القائمين بالتدريس بالولايات المتحدة من التدريس.

وأشار إلى أن نائب رئيس الجامعة الياباني الدكتور جوتو ساتوشي، يولي أقصى اهتمامه بنجاح هذه الدبلومة ويقوم بالمتابعة المستمرة ويقدم كافة سبل الدعم لتصبح هذه الدبلومة رائدة محليا وعالميًا.