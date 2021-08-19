رد ناري من عمر كمال على داعية إسلامي انتقد منشور الثانوية العامة

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أثار مطرب المهرجانات عمر كمال، جدلاً واسعاً عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال اليومين الماضيين، بسبب منشور كتبه عبر حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، تزامنا مع إعلان نتيجة الثانوية العامة، حيث وجه نصيحة للطلاب بأن الدرجات ليست نهاية المطاف، والأهم هو تحصيل النقود، ما عرضه لهجوم حاد وإنتقادات، من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي.

ونشر الداعية علاء حامد منشور عمر كمال عبر حسابه الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، متسائلًا الجمهور عن مفهوم النجاح بالنسبة لهم إذ كتب: «إيه رأيكم في هذا الكلام؟، إحنا محتاجين نضع تعريف محدد لمفهوم النجاح.. اكتبوا لي... ما هو النجاح في رأيكم».

كما وجه رسالة لمطرب المهرجانات عمر كمال، حاول نصحه قائلاً :«ربنا يهديك ويتوب عليك يا رب، وربنا يرزقك من حلال، صدقني... إنت فيك خير كبييير قوي ويارب تسمع كل حد بيحبك وبينصحك وبيتمنى لك الخير.. وتترك الأبواب الحرام (الموسيقى والرقص والحفلات).. وتتأكد إن اللي عند ربنا أحسن بكتير.. والجنة غالية قوي.. وربنا مش حيضيع عبدرجع ليه.. حتلاقي ناس كتير بتنصحك في الكومنت هنا... الناس دي هي اللي عايز لك الخير بجد.

من جانبه، رد عمر كمال على صاحب الحساب، قائلا «يا شيخ علاء أنا بقول الثانوية العامة مش نهاية الدنيا أهم حاجة انك تشتغل وتتعب وتحقق لنفسك عيشة كريمة وأكيد بديهي جدا هتكون بالحلال، أنا مش بتاع مخدرات ولا إنسان وحش بالدرجة دي علشان الناس تعاملني بالشكل دا، كلنا بنتعب وبنشتغل علشان نجيب فلوس ونعيش عيشة كويسة في الآخر ودا قصدي».

ليوجه له علاء حامد رسالة أخرى كتب فيها:«فرحان قوي بردك المحترم.. إنت إنسان طيب وأنا فاهم قصدك كويس.. بس إحنا فتحنا موضوع النجاح بشكل عام دون إساءة علشان كل الشباب يفهم إن النجاح مش بس فلوس.. ولو فلوس لازم تكون حلال وبشكل يرضي ربنا».

وتابع: «إنت عارف يا طيب إحنا بننصحك في ايه... أنت مش تاجر مخدرات وكلنا فينا الخير والشر... بس صدقني يا عمر شغل المهرجانات والحفلات واللي بيحصل في الحفلات والله مش حلال ولا يرضي ربنا...وهي دي نصيحتنا ليك يا طيب... والله بنحب لك الخير.. وأتمنى نتقابل مرة ونقعد مع بعض... ربنا يبارك فيك وفي والدتك الطيبة».