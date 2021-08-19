كواليس حفل محمد رمضان النهائية في الساحل (صور)

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لاقتراحات اماكن الخروج

يتابع النجم محمد رمضان البروفات النهائية لحفله في منطقة الساحل الشمالي وهو الحفل الذي يحمل عنوان «أقوى حفل في الساحل» والمقرر إحياءه له الجمعة.

تقوم الجهة المنظمة للحفل بالتجهيزات النهائية لخروج الحفل بشكل عالمى ويحضر محمد رمضان يومين في البروفات لمتابعة الأمور النهائية مع مهندس الإضاءة حامد عرفة ومهندس الصوت عماد نبيل والفاير شو سامى يوسف والمسرح تامر فوزى تمهيدا لتقديم الحفل غدا والمتوقع أن يستقبل 15 ألف شخص من الجمهور.

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

محمد رمضان

وشهد تواجد رمضان على مدى الأيام الماضية التفاف الجمهور حوله فور وصوله إلى مكان الحفل خلال متابعته التجهيزات من أجل التقاط الصور معه.