أستاذ بجامعة هارفارد: 8 آلاف دولار تكلفة زراعة البنكرياس الصناعي

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قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض السكر والباطنة بجامعة هارفارد عن مرض السكر، إن التحكم في السكر يتم عبر الهاتف المحمول من خلال زراعة بنكرياس صناعي.

وأضاف خلال لقائه مع الإعلامي حمدي رزق، ببرنامج «نظرة»، المذاع على قناة صدى البلد، أن الطب تغيير تماما خلال السنوات العشرين الماضية.

وكشف أستاذ أمراض السكر والباطنة، أنه على مدار العام الماضي تم زراعة أكثر من 500 بنكرياس صناعي، وهو عبارة عن مضخة أنسولين مرتبطة بجهاز يقيس السكر بانتظام على مدار الـ 24 ساعة ويحدد بناء السكر في الجسم كمية الأنسولين التي يحتاجها الجسم بدقة متناهية.

وأوضح أن زراعة البنكرياس الصناعي تتكلف نحو 8 آلاف دولار ونحو 300 دولار شهريا وتم اكتشافه على مدار السنوات الأربع الماضية وزراعته في الولايات المتحدة الأمريكية.

واستطرد أستاذ أمراض السكر والباطنة بجامعة هارفارد، أنه على مدار الشهرين المقبلين سيتم تركيب بنكرياس صناعي يتم وضعه على الكتف ويتم التحكم ومشاهدة نسبة السكر في الدم عبر الهاتف المحمول.