أستاذ بجامعة هارفارد: سكر النوع الثاني مرتبط بالسمنة.. والعلاج خفض الوزن

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قال الدكتور أسامة حمدي أستاذ أمراض السكر والباطنة بجامعة هارفارد عن مرض السكر إن النوع الأول من مرض السكر هو مرض مناعي يدمر البنكرياس ولا يفرز الجسم أنسولين ويجب أن يستمر المريض على الأنسولين مدى الحياة وهي حالة الإعلامي مفيد فوزي.



وأضاف خلال لقاء مع الإعلامي حمدي رزق ببرنامج نظرة المذاع على قناة صدى البلد، أن النوع الثاني من مرض السكر مرتبط بالسمنة وعلاجه بسيط جدا وهو تخفيض الوزن.



وتابع الدكتور أسامة حمدي في تصريحات مع قناة صدى البلد أنه يوجد بحث بخصوص النوع الثاني الذي يعاني منه الإعلامي حمدي رزق وتم إثبات أن تخفيض الوزن 7% فقط يساعد العلاج بصورة كبيرة.