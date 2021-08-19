أخبار عاجلة

عمار حمدي يُعلن عودته للأهلي -
برشلونة يتجنب المفاجآت بفوز مثير على خيتافي -
العالم يسخر ويفكر.. (صفحة متخصصة في الكاريكاتير) -
لتمكين الصم والبكم.. استحداث وظيفة «مترجم لغة إشارة» فى منتجعات البحر الأحمر -
نجمة الغناء الأمريكية كاتى بيرى تستعين بالتاريخ الفرعونى فى أعمالها الخاصة -
بعد إيقافها بسبب نجم الزمالك وهجوم الجماهير.. مي حلمي تغادر البلاد -
محمد رمضان يستفز «الشباب العربي» بـ فيديو جديد: أنا السفير «فيديو» -
وزير خارجية تركيا: أنقرة لا تستطيع تحمل مزيد من أعباء اللاجئين -
الزمالك يتظلم على عقوبات اتحاد الكرة ضد شيكابالا وحازم امام -
المرأة التونسية... لا حماية من بشاعات العنف -
  1. شبكة عيون الإخبارية
  2. مصر
  3. المصرى اليوم

«الأولوية لهؤلاء».. الصحة تكشف عن شروط تطعيم المسافرين للخارج

Print
«الأولوية لهؤلاء».. الصحة تكشف عن شروط تطعيم المسافرين للخارج «الأولوية لهؤلاء».. الصحة تكشف عن شروط تطعيم المسافرين للخارج

اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تسعى لتقليل زمن تلقى اللقاح بتوسيع رقعة مراكز التطعيم وتحديث المنظومة الإلكترونية، وتم تحديث خدمة الخط الساخن بتوفير موظفين جدد أسبوعيًا لتقليل الفترة بين التسجيل وتلقى اللقاح.

وتابع أنه تم تخصيص على تطبيق واتس أب رقم 01555005500، لتلقى رسائل وشكاوى المواطنين بشأن لقاحات كورونا.

وكشف أن الدكتور مصطفى مدبولى وجه بتوفير مركز لتطعيم المسافرين ضد ، واعتبارًا من فجر اليوم تم إتاحة عنصر لـ التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا، وهو من أجل السفر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن المواطن يسجل على الموقع بعض الأشياء منها سبب السفر هل من أجل العلاج وأم لـ العمل أو من أجل الدراسة، أم من أي شيء آخر، وسيسجل المواطن المسافر ميعاد السفر، وسيكون هناك أولوية للمسافرين أولا بأول، وعلى أولوية الحالة الصحية والبلد المتجه لها.

ولفت إلى أنه لا يتم تطعيم المسافرين إلا بتقديم مستند يثبت سفره للخارج، وكشف أن مستند السفر المقدم من المواطنين يحدد نوع اللقاح المستخدم للتطعيم.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بتقديم كل شيء من أجل المواطنين، والآن هناك تطعيم منزلى لـ الحالات التي تعانى من إعاقة حركة.

المصرى اليوم

مواضيع متعلقة
محافظ الأقصر يتابع تطعيم العاملين بديوان المحافظة بلقاح فيروس كورونا 

محافظ الأقصر يتابع تطعيم العاملين بديوان المحافظة بلقاح فيروس كورونا 

شمال سيناء تسجل حالتي شفاء من فيروس كورونا المستجد

شمال سيناء تسجل حالتي شفاء من فيروس كورونا المستجد

لماذا علينا الانتظار 8 أشهر بعد التطعيم لأخذ الجرعة المعززة للقاح فيروس كورونا؟

لماذا علينا الانتظار 8 أشهر بعد التطعيم لأخذ الجرعة المعززة للقاح فيروس كورونا؟

في يوم واحد.. موريتانيا تسجل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا

في يوم واحد.. موريتانيا تسجل 191 إصابة جديدة بفيروس كورونا