«الأولوية لهؤلاء».. الصحة تكشف عن شروط تطعيم المسافرين للخارج

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قال المهندس أيسم صلاح مستشار وزيرة الصحة لتكنولوجيا المعلومات، إن الوزارة تسعى لتقليل زمن تلقى اللقاح بتوسيع رقعة مراكز التطعيم وتحديث المنظومة الإلكترونية، وتم تحديث خدمة الخط الساخن بتوفير موظفين جدد أسبوعيًا لتقليل الفترة بين التسجيل وتلقى اللقاح.

وتابع أنه تم تخصيص على تطبيق واتس أب رقم 01555005500، لتلقى رسائل وشكاوى المواطنين بشأن لقاحات كورونا.

وكشف أن الدكتور مصطفى مدبولى وجه بتوفير مركز لتطعيم المسافرين ضد فيروس كورونا، واعتبارًا من فجر اليوم تم إتاحة عنصر لـ التسجيل من أجل الحصول على لقاح كورونا، وهو من أجل السفر.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «آخر النهار» المذاع على قناة النهار، تقديم الإعلامي تامر أمين، أن المواطن يسجل على الموقع بعض الأشياء منها سبب السفر هل من أجل العلاج وأم لـ العمل أو من أجل الدراسة، أم من أي شيء آخر، وسيسجل المواطن المسافر ميعاد السفر، وسيكون هناك أولوية للمسافرين أولا بأول، وعلى أولوية الحالة الصحية والبلد المتجه لها.

ولفت إلى أنه لا يتم تطعيم المسافرين إلا بتقديم مستند يثبت سفره للخارج، وكشف أن مستند السفر المقدم من المواطنين يحدد نوع اللقاح المستخدم للتطعيم.

وأشار إلى أن وزارة الصحة تقوم بتقديم كل شيء من أجل المواطنين، والآن هناك تطعيم منزلى لـ الحالات التي تعانى من إعاقة حركة.