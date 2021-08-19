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متخصص في شئون التعليم: نتيجة الثانوية العامة صادمة للمجتمع كله

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متخصص في شئون التعليم: نتيجة الثانوية العامة صادمة للمجتمع كله متخصص في شئون التعليم: نتيجة الثانوية العامة صادمة للمجتمع كله

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قال الكاتب رفعت فياض، المتخصص في شؤون التعليم، إن نتيجة الثانوية العامة هذا العام صادمة للمجتمع بالكامل سواء لأولياء الأمور أو للطلاب، خاصة وأنهم لم يعتادوا على تدني المجاميع بمثل هذا الشكل.

وتابع «فياض»، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أشرف شرف الدين، ببرنامج «حوار الخميس»، المذاع على فضائية «الحدث اليوم»، مساء الخميس، أن نسبة النجاح هذا العام وصلت لـ74% وهذه النسبة مماثلة للعام الماضي، ولكن انخفضت ظاهرة المجاميع العالية التي كانت عبارة عن ظاهرة مرضية، معقبًا: «كان الهرم عندنا مقلوبا، كان من يحصلون على أكثر من 90% في الثانوية العامة يقدرون بـ38%، ونسبة القبول في كلية الطب تتعدى الـ98%».

وأشار إلى أن الحد الأدنى لدخول كليات الطب هذا العام سينخفض بشكل كبير، مضيفًا أن التصحيح كان إلكترونيًا بدون أي تدخل بشري على الإطلاق، والكثير من الطلاب مصدومون ولذلك يطالبون بإعادة التصحيح.

المصرى اليوم

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