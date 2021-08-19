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منافسة قوية بين 3 أندية لضم لاعب زعيم الثغر

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منافسة قوية بين 3 أندية لضم لاعب زعيم الثغر منافسة قوية بين 3 أندية لضم لاعب زعيم الثغر

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جذب مروان عطية لاعب وسط الاتحاد السكندري اهتمام 3 أندية له بعد تألقه مع زعيم الثغر في مباريات الموسم الحالي.

وأبدت أندية الإسماعيلي وسيراميكا كليوباترا والبنك الأهلي اهتماما كبيرا بالحصول على خدمات مروان عطية أحد أبرز لاعبي وسط الملعب في الدوري الممتاز هذا الموسم.

وترغب الأندية الثلاثة في الظفر بخدمات اللاعب نظرا لمردوده الفني المميز ومجهوده الكبير رغم صغر سنه، حيث قدم مستويات طيبة للغاية وانتزع إشادة المحللين خلال مباريات الدوري الممتاز.

ونجح المدير الفني حسام حسن في تقديم صاحب الـ23 عاما بشكل جيد خاصة في ظل إجادته المشاركة في أكثر من مركز مثل وسط الملعب الدفاعي أو الهجومي.

المصرى اليوم

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