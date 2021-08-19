تعرف على حجم إصابة السومة ومدة غيابه عن الملاعب

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تعرض عمر السومة لاعب الأهلي للإصابة خلال مواجهة فريقه اليوم أمام الحزم في إطار مواجهات الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان.

وترك اللاعب السوري الملعب في الدقيقة 11 بسبب عدم قدرته على الركض ومواصلة الحركة ليشارك اللاعب عبد الرحمن غريب بدلاً منه.

وقالت تقارير تلفزيونية أن السومة يعاني من إصابة عضلية ليست بالخطيرة وسيغيب عن الملاعب لمدة لن تتجاوز 10 أيام، وسيعود إلى المشاركة مع الأهلي بصورة طبيعية.

وتعادل الأهلي مع الحزم بنتيجة 2-2 في إطار مباريات الجولة الثانية من بطولة الدوري السعودي، ليفشل الفريق العريق في تحقيق الفوز مجدداً بعدما تعادل في المباراة الافتتاحية.

وتسببت إصابة السومة في إرباك حسابات المدرب بيسينك هاسي ولاعبي الفريق وصرح النجم البرازيلي باولينيو بعد اللقاء قائلاً «إصابة عمر السومة كان خبر صادم ومحزن غير جيد في بداية اللقاء، وأثرت على اللاعبين كثيراً».