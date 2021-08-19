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حزب مغربي يرشح لائحة تضم فقط النساء

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حزب مغربي يرشح لائحة تضم فقط النساء حزب مغربي يرشح لائحة تضم فقط النساء
حزب مغربي يرشح لائحة تضم فقط النساء
الرباط - " وكالة أخبار المرأة "

في سابقة من نوعها، أقدم حزب الحركة الشعبية بمراكش، على تقديم لائحة تضم فقط 100 النساء، بمقاطعة جليز بمراكش، استعدادا للانتخابات الجماعية المرتقبة يوم 8 شتنبر 2021.
وتعتبر هذه الخطوة سابقة في المشهد الانتخابي والحزبي بالمغرب، وستقود اللائحة النسوية، المنسقة الإقليمية للحزب عزيزة بوجريدة فيما العضوة سكينة مريعيش ستكون وصيفة لها.
و تتواجد باللائحة العديد من الناشطات الحقوقيات بالمدينة، حيث يعول الحزب على الحصول على نتائج للتواجد بمجلس الجهة والمجلس الإقليمي و المجلس الجماعي.


وكالة أخبار المرأة

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